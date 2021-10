G20 a Roma: fra i potenti della Terra anche medici, operatori sanitari e del soccorso

Medici, operatori sanitari ed operatori del soccorso fra i grandi della Terra. Uno scatto che ritrae gli eroi che dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono in prima linea assieme ai capi di Governo e di Stato che hanno dato il via al G20 di Roma. Un fermo immagine storico, che ha trovato il commento del ministro della Speranza Roberto Speranza che su twitter scrive: "La foto giusta. I Servizi Sanitari sono la priorità per la ripartenza in ogni angolo del mondo".

"Nella foto di gruppo, non eravamo soli. Medici e primi soccorritori erano con noi. Era un'idea meravigliosa. Siamo consapevoli dei loro servizi alla società". Lo ha detto, a quanto si apprende, la Cancelliera tedesca uscente Angela Merkel a Mario Draghi al G20.

Felice per lo scatto anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato: "Sono orgoglioso che nella foto del G20 sono presenti, in rappresentanza di tutti gli operatori sanitari e del soccorso, i nostri professionisti dell’Istituto Spallanzani. Un segnale importante per tutto il lavoro svolto e ancora da svolgere nel contrasto alla pandemia, in un luogo che è stato simbolo della campagna di vaccinazione. Roma è una delle Capitali del G20 con la più alta copertura vaccinale".

Summit dei grandi della Terra che ha preso il via oggi, sabato 30 ottobre, alla Nuvola dell'Eur. Dopo l'arrivo delle delegazioni gli incontri sono cominciati a partire dalle 10:00. Già da stamane alle 7.30 bloccata al traffico la via Cristoforo Colombo, anche al di fuori della "zona rossa" creata per il vertice. Nell'area, anche per i giornalisti, dopo i controlli di sicurezza, è possibile spostarsi solo attraverso navette shuttle fornite dagli organizzatori.