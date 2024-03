Sapienza, i giovani di Forza Italia interrompono la lezione di Donatella Di Cesare

Un gruppo di ragazzi del coordinamento di Forza Italia giovani di Roma ha esposto alcune foto di vittime del terrorismo durante una lezione della professoressa Donatella Di Cesare alla Sapienza. Le immagini sono state accompagnate da uno striscione con scritto: “Forza Italia giovani ricorda”. Il riferimento è al tweet su X della professoressa, pubblicato e poi rimosso, in ricordo dell’ex brigatista Barbara Balzerani.

“Intimidazione squadrista”

Di Cesare ha raccontato quanto accaduto in un post sul suo profilo Facebook in cui scrive: “Intimidazione squadrista di militanti di Forza Italia giovani, esterni all'università, durante il mio corso di Filosofia su Walter Benjamin alla Sapienza. È la seconda volta che le lezioni vengono interrotte. Non mi viene consentito di svolgere il mio insegnamento, così come viene violato il diritto degli studenti. Non una pagliacciata, ma una violenta azione di squadrismo”.

La versione di Forza Italia

Secondo i giovani di Forza Italia, invece si sarebbe trattato di una “protesta silenziosa e pacifica ma con un forte significato simbolico". Le immagini che sono state mostrate dai ragazzi, ritraevano precisamente: Aldo Moro e gli uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino. I professori de La Sapienza, Vittorio Bachelet ed Ezio Tarantelli e l’ex sindaco di Firenze, Lando Conti.

Le parole su Balzerani

“La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna”: queste le parole con cui la professoressa di Filosofia teoretica aveva salutato l’ex brigatista, che aveva partecipato al sequestro di Aldo Moro. Subito era arrivata la condanna della rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, che aveva espresso “sconcerto” per le parole della docente. Non solo: pochi giorni dopo, l’ateneo ha fatto sapere di aver avviato un iter sulle parole di Di Cesare, di cui è stato informato anche il ministero dell’Università. La professoressa si era difesa spiegando di essere stata fraintesa: “Non ho mai condiviso i metodi violenti, tutto quello che ho fatto o scritto, e il mio stesso insegnamento, dimostrano la mia più assoluta lontananza. Ritengo sia importante, sempre, il confronto aperto, democratico: nulla si risolve con la violenza”.