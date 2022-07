“Foro Italico” di Roma nasce la sezione di Sociologia dello sport dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS)

Si è tenuto il 28 giugno 2022 presso l’Università “Foro Italico” di Roma il Convegno costitutivo della sezione Sociologia dello sport dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS).

Il convegno è stato dedicato la tema: "Il ruolo delle sociologie nella governance dello sport e delle attività fisico-motorie". E’ stato un evento importante per la comunità accademica della sociologia italiana in quanto in Italia il filone di ricerca della sociologia dello sport e dell’attività fisica, pur avendo raggiunto rilevanti risultati scientifici, non aveva ottenuto un equivalente livello di riconoscimento nella comunità sociologica e nelle istituzioni accademiche.

Durante il convegno è stato ricordato il lavoro svolto su questi temi svolto dal prof. Stefano Martelli che, purtroppo, ci ha lasciato a fine ottobre 2020.

Il gruppo di studiosi che si è fatto promotore dell’iniziativa ha sottolineato con soddisfazione il risultato raggiunto ed evidenzia come negli ultimi anni sono maturate diverse esperienze di ricerca scientifica e al contempo si sono moltiplicati gli insegnamenti accademici sul tema, a conferma del crescente interesse verso questo campo di studi.

"E’ una giornata molto significativa per tutto il gruppo di lavoro su sport e attività fisica. E’ nel gennaio 2020, in occasione di un convegno AIS, tenutosi a Napoli, che abbiamo posto le basi per la costituzione di una sezione dedicata – commenta il prof. Paolo Diana (Università di Salerno) e tra gli eletti nel consiglio scientifico della sezione – che offre cittadinanza scientifica a tutti i contributi, le riviste, le collane editoriali e i seminari nazionali e internazionali che affrontano il fenomeno sportivo. Come sottolineato anche dagli interventi dei colleghi coordinatori delle altre sezioni interne ad AIS, lo sport e l’attività fisica sono temi trasversali e che devono essere indagati con approcci teorici e metodologici che tengano conto della multidimensionalità del fenomeno. Infine, un sentito e doveroso grazie va a tutto il direttivo di AIS nazionale per aver seguito con estremo interesse e supportato costantemente la nascita di questa nuova sezione"

All’unanimità l’assemblea ha eletto per il triennio 2022-2024 il Coordinatore: Nico Bortoletto (Università di Teramo); Segretaria: Giovanna Russo (Università di Bologna). Per il Consiglio Scientifico: Luca Bifulco (Università Federico II di Napoli); Paolo Diana (Università di Salerno); Ivana Matteucci (Univ. di Urbino “Carlo Bo”); Francesco Pirone (Università Federico II di Napoli); Francesca Romana Lenzi (Università “Foro Italico” di Roma); Francesca Rossetti (Università di Bologna); Alessia Tuselli (Università di Trento).