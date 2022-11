Spavento al Foro Italico: crollato il controsoffitto di uno spogliatoio

“In quel momento sotto le docce fortunatamente non c’era nessuno ma al Foro Italico qualcuno avrebbe potuto farsi davvero male”. Grande spavento nel complesso natatorio più prestigioso di Roma dove sabato scorso è crollato il controsoffitto in uno degli spogliatoi dedicati ai tecnici che lavorano nella struttura sportiva di proprietà Sport e Salute ma in gestione alla SSD FinPlus. Il cedimento è stato improvviso, il rumore dei calcinacci caduti a terra ha attirato l’attenzione, poi l’amara scoperta: un buco sul soffitto con i laterizi rimasti a vista e una distesa di detriti sul pavimento. Proprio li a pochi metri dalla vasca dove si svolgono i corsi di nuoto per bambini.

“E’ l’emblema dello stato di incuria in cui versa la piscina pensile del Foro Italico, in quello spogliatoio è crollato il controsoffitto, nell’altro le docce sono rotte. Condizioni assurde - ci raccontano alcuni utenti della piscina - se pensiamo che questo polo natatorio è stato sede dei Campionati europei di nuoto l’estate scorsa. Eppure gli spogliatoi non sono mai stati ristrutturati e di spazi che cadono a pezzi ce ne sono molti”.

Immediato l’intervento di Sport e Salute: l’area è stata messa subito in sicurezza, l’ambiente ripulito. Entro una settimana, fa sapere a RomaToday, il controsoffitto verrà ripristinato. C’è da tutelare la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.