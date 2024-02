Chi guadagna (e quanto inquina) con il nuovo forno crematorio di Mentana

Quasi 34 milioni per il privato (che potrebbero diventare 47 per via dell’inflazione) e 1 milione e 340 mila per il Comune. È quanto previsto dal piano economico redatto per l’ormai famoso forno crematorio di Mentana, città in provincia di Roma. La struttura, che verrà realizzata davanti al cimitero cittadino, a poche centinaia di metri da scuole ed abitazioni, continua a suscitare polemiche. Dopo la manifestazione di sabato scorso, in città prosegue la raccolta firme per dire di “no” all’opera. A fare discutere non è solo l’aspetto ambientale, anche quello economico ha lasciato a desiderare i cittadini. Domani, giovedì 1 febbraio, è stato convocato un consiglio comunale nel quale, però, non si discuterà di quest’opera. Nonostante ciò, in molti si stanno organizzando per andare a manifestare, ancora una volta, il suo dissenso.

Il forno per Roma e provincia

La struttura, larga 50 metri e che sarà dotata di una canna fumaria alta 15, accoglierà il 50% delle salme provenienti dai comuni che si trovano a una distanza inferiore ai 30 chilometri di Mentana, il 30% per le città fino a 60 chilometri, l’8% delle salme dal comune di Roma e il 15% dalle province limitrofe, per un totale di circa 2.200 salme l’anno da bruciare. Almeno questi sono i dati che si trovano nel progetto redatto dalla Silve Spa, il soggetto privato che, nel 2022, aveva avanzato al Comune di Mentana la proposta di realizzare, in project financing, il forno crematorio.

Vantaggi economici per il privato

Nell’allegato D al progetto, quello relativo alla parte economico, si spiegano quali sono i ricavi previsti dal 2025, anno durante il quale dovrebbe entrare in attività il forno, fino al 2052. Nel documento si legge che “il fatturato globale del concessionario” stimato nell’arco della concessione, al netto dell’iva, ammonta a 33 milioni e 995 mila euro, cifra che lievita a 47 milioni tenendo conto di un eventuale adeguamento all’inflazione fissata al 2%. Cifre basate sulla stima di 52 mila 164 salme “non residenti” bruciate fino al 2052. Con il Comune di Mentana che, per ogni salma, riceverà 25 euro, i conti sono presto fatti. All’amministrazione garibaldina, nei prossimi 27 anni, entreranno 1 milione e 340 mila, una cifra pari del 4% rispetto ai quasi 34 milioni che guadagnerà il privato il quale, ovviamente e come è normale che sia, porta avanti i suoi interessi.

Ambiente e qualità dell’aria

Sono stati ovviamente fatti anche degli studi, presentati dal privato, sugli impatti in merito alla qualità dell’aria e all’inquinamento prodotto dal forno. Nel progetto si legge che “risultano significativi aumenti delle concentrazioni degli inquinanti considerati rispetto alla concentrazione di fondo per i parametri NO2 e SO2 per gli andamenti orari”. Parliamo, rispettivamente, di biossido di azoto e biossido di zolfo (è il gas responsabile dell’odore dei fiammiferi bruciati). Nella relazione si spiega come l’impatto, anche rispetto alle situazioni già esistenti, non sia poi così rilevante.

“L’incremento maggiore è quello dovuto al SO2 ma si fa comunque presente – si legge ancora - che il valore massimo ottenuto è inferiore al limite normativo”. Inquinamento ulteriore, ovviamente, ci sarà ma tutto nei limiti di legge. Per quanto riguarda invece l’NO2, “la configurazione di fondo è stata valutata nella condizione più sfavorevole possibile”.

Nelle conclusioni, infine, si dice quindi che “in nessuno dei casi analizzati si registrano superamenti dei valori limite indicati dal D.Lgs 155/10, ad eccezione dei valori giornalieri di PM10 e NO2”. Per quanto riguarda il PM10, “si ricorda che la situazione di fondo già supera i 50 μg/m3 previsti dalla normativa di settore e l’attività del complesso in oggetto va ad aumentare solo dell’1,04% la concentrazione di fondo”. L’aria, insomma, è già inquinata di suo e poco cambierà, secondo il progetto, un ulteriore peggioramento.