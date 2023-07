Formula E a Roma: chiude svincolo del raccordo. Strade chiuse e percorsi alternativi all'Eur

Roma si prepara all'edizione 2023 dell'E-prix. La Formula E, con la penultima tappa del mondiale, sarà di nuovo all'Eur sabato 15 e domenica 16 luglio, con conseguenti modifiche alla mobilità per lasciare spazio alla competizione.

Proprio per consentire l'allestimento del circuito, già a partire da venerdì scatterà, come gli scorsi anni, la chiusura dello svincolo Pontina (uscita 26) del grande racconrdo anulare in uscita in direzione Roma Centro/Eur, in entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 14 luglio. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma.

In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: “Laurentina” (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28).

E-Prix all'Eur, strade chiuse e deviazioni dei bus

I primi provvedimenti scattano dalle 20,30 di giovedì 13 luglio alle 5,30 della mattina di lunedì 17 luglio, inoltre, sarà vietato il transito veicolare all'interno dell'"anello verde" che si estenderà da viale del Pattinaggio a viale Asia. Dalle 20 di venerdì 14 luglio alle 20 di domenica 16 luglio, pur restando la chiusura al transito veicolare, sarà invece consentito l'accesso pedonale a tutti nell'anello verde, e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l'"anello blu", nel tratto a ridosso del circuito.

Nelle stesse giornate, via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico nel tratto dell'Eur, tra via Laurentina e viale America. Per l'allestimento del circuito, inoltre, sino al 19 luglio sarà chiuso il capolinea di piazzale dell'Agricoltura. Le linee 73, 170, 708, 724, 762, 763, 763L, 764, 767, 777, 779, 779F, n070, M02, M20, L05 e L50 spostano la fermata di capolinea a piazzale Sturzo; nello stesso periodo la 788 fa invece capolinea a viale di Val Fiorita (altezza stazione metro Magliana).

Formula E all'Eur, i percorsi alternativi

In direzione del raccordo sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana/viale Egeo. In direzione centro, il traffico veicolare sarà deviato, a partire da piazzale Venticinque Marzo, su viale dell'Oceano Atlantico e via Laurentina. Altre strade possibili per evitare la chiusura, Ostiense-Via del Mare e Ardeatina.

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, nelle stesse giornate saranno deviate o limitate 18 linee diurne, 3 notturne e 7 collegamenti in uscita ed in rientrata dalle rimesse Magliana – Tor Pagnotta. A essere interessate dai provvedimenti saranno le linee 30, 31, 73, 170, 670, 708, 714, 724 , 762, 779, 779F, 780, 788, 791, C7, n070, nMB e nME e i collegamenti F02, F20, L05, L50, M01, M02 e M20.

Dalle 20,30 di giovedì 13 luglio e fino a 16 luglio deviata anche la linea 771. Dal 14 al 16 luglio cambio di percorso anche per la linea 778 : ai bus verrà interdetta la svolta a sinistra da viale dell'Oceano Pacifico verso la Colombo in direzione Centro. Saranno deviati anche i bus provenienti da via del Pianeta Terra. Nei giorni 15 e 16 luglio deviata la C8 in direzione Baldelli.