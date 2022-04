Formula E, a Roma sabato vince Mitch Evans sotto gli occhi di Mourinho e Alessandro Borghi

Mitch Evans vince la gara di sabato dell'E-prix dell'Eur, valevole per la quarta tappa del campionato 2022 di Formula E. Nel tracciato, lungo 3.385 metri, con 19 curve e i caratteristici saliscendi, Mitch Evans su Jaguar ha vinto davanti a tutti. Secondo Robin Frijns e Stoffel Vandoorne. L'italiano Antonio Giovinazzi con la Dragon/Penske ha chiuso in 18esima posizione.

I piloti sono passati attorno al Palazzo dei Congressi, all'obelisco di piazza Guglielmo Marconi e al Colosseo Quadrato. Lo scorso anno a trionfare nel doppio appuntamento sono stati Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne.

Tanti i vip presenti a Roma. Il tecnico della Roma José Mourinho insieme al preparatore dei portieri Nuno Santos, e il centrocampista portoghese Sergio Oliveira sono arrivati per una visita al paddock prima della partenza. I giallorossi hanno fatto visita al box del connazionale Antonio Felix Da Costa, che corre per il team DS Teecheetah, come riportato con tanto di foto sul profilo Instagram della competizione.

Ai box presente anche Alessandro Borghi e l'assessore Alessandro Onorato: "Siamo alla Formula E con un ospite davvero di eccezione: Alessandro Borghi. Lui è qui per promuovere la seconda stagione di 'Devils' mentre noi siamo qui per promuovere Roma e il Rome E-Prix nel mondo", ha scritto su facebook l'assessore allo Sport di Roma Capitale.

He does it again at the #RomeEPrix ?@mitchevans_ returns to the top step and WINS where he picked up his first Formula E victory! ?#THISISBOSS @HUGOBOSS pic.twitter.com/4XgwB0BiuA