Formula E 2022 a Roma: circuito, programma e dove vedere le gare in tv

La Formula E torna a Roma. Sabato 9 e domenica 10 aprile infatti la Capitale sarà la prima tappa europea di questa stagione, la quarta in calendario, del Campionato Mondiale Abb Fia Formula E. In questa edizione tornerà il pubblico sulle tribune che potrà assistere a ben due gare delle monoposto elettriche che correranno per le strade dell'Eur.

Il circuito

Le macchine alimentate esclusivamente da motore elettrico sfrecceranno in un doppio appuntamento sulle strade dell’Eur. Il circuito cittadino romano, uno dei più lunghi di tutto il campionato, dal fondo irregolare offre varie possibilità di sorpasso alle vetture. Il via sarà su Largo Parri, poi i 22 piloti passeranno attorno all’Obelisco di Piazza Marconi per poi correre su un lungo tratto che collega il palazzo della Civiltà Italiana o meglio conosciuto come Colosseo Quadrato e il palazzo dei Congressi.

Il programma dell'E-Prix di Roma

L’E-Prix di Roma prevede due gare dalla durata di 45 minuti. Una volta che il leader della gara dal quel momento taglia il traguardo si effettuerà l’ultimo giro. Questo il programma del weekend:

Sabato 9 aprile

Prove libere 1: 7:15 – 7:45

Prove libere 2: 9:00 – 9:30

Qualifiche 1: 10:40 – 11:55

Gara 1: partenza ore 15:00

Domenica 10 aprile

Prove libere 3: 8:30 – 9:00

Qualifiche 2: 10:40 – 11:55

Gara 2: partenza ore 15:00

I piloti e scuderie

A gareggiare per le strade di Roma ci saranno ventidue piloti per undici scuderie. Alla ricerca della loro seconda affermazione nella Capitale i due piloti della Jaguar TCS Racing Bird (vincitore della prima edizione nel 2018) ed Evans (2019), Vergne (2021) su Techeetah e Vandoorne (2021) su Mercedes che detiene il record del giro più veloce del circuito con il tempo di 1’41’’820. Fra i favoriti sicuramente ci sono Mortara su Rokit Venturi Racing primo della classifica e De Vries secondo nel mondiale e campione in carica. A difendere i colori italiani ci sarà Antonio Giovinazzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è Giovinazzi

Antonio Giovinazzi su Dragon è l’unico italiano in corsa in questa stagione di Formula E. Dopo l’esperienza nella scorsa stagione in Formula 1 con l’Alfa Romeo, il pilota classe 1993 è alla sua prima esperienza fra le auto elettriche ed è alla ricerca dei suoi primi punti in campionato. Queste le parole di Giovinazzi sull’E-Prix di Roma: “Mi vengono i brividi, sarà sicuramente un’esperienza unica. L’Italia ha una grande cultura del motorsport. Voglio mettere in scena un grande spettacolo e regalare ai tifosi nelle tribune grandi sensazioni ed emozioni”.

Biglietti ed E-Village

La Formula E torna a Roma ad accogliere il pubblico dopo la gara a spalti vuoti nel 2021. Per assistere alla gara gli spettatori però dovranno avere almeno il green pass base. I prezzi dei biglietti oscillano fra i 72 euro per le tribune ai 29 euro della Green Arena, con riduzioni per gli under 16 e speciali pacchetti per il weekend di gara. Con i ticket sarà possibile accedere all'Allianz E-Village, un'area speciale dedicata alla gastronomia, musica dal vivo e al gaming dove gli spettatori potranno provare i simulatori, incontrare i piloti e godersi la cerimonia del podio da posizioni privilegiate.

Dove vedere la Formula E in tv

Le prove libere del weekend romano della Formula E saranno visibili sul sito ufficiale e sull’app della Formula E, nonché sui relativi profili Facebook e Youtube. Le qualifiche invece saranno trasmesse in esclusiva su Italia Uno, sul sito Sportmediaset e su Sky Sport Action. La gara sarà fruibile su Sky Sport Action e su Sky Sport Uno, e in chiaro su Italia Uno e online su sportmediaset.it.

Mobilità

A partire da domenica 3 aprile la città di Roma per via della Formula E subirà delle importanti modifiche sulla mobilità che riguarderà autobus, taxi e non solo. Per quanto riguarda la viabilità privata dal 7 all'11 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Il traffico in direzione Grande Raccordo Anulare sarà deviato su via Laurentina e via Oceano Atlantico, in direzione centro su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi. Previste dalle 5:30 dell'11 aprile al 19 aprile le attività di smontaggio del circuito. Per tutte le informazioni sulle modifiche sulla mobilità cittadina clicca qui.