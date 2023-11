Formula E a Vallelunga, la Regione promette 500mila euro in caso di assegnazione

Regione e Comune spingono sempre di più per far arrivare la Formuma E a Vallelunga. Dopo che gli organizzatori del Gran Premio delle monoposto elettriche hanno ufficializzato l'impossibilità di continuare sul circuito dell'Eur, a causa delle sue caratteristiche non idonee rispetto all'evoluzione tecnologica dei "bolidi". Dalla Pisana è arrivata una promessa: un finanziamento ad hoc in caso di assegnazione della tappa nell'autodromo in provincia di Roma.

Fondi regionali per la Formula E a Vallelunga

Una lettera di intenti firmata dalla Regione e dall'assessora ad ambiente e sport Elena Palazzo fa partire ufficialmente la corsa per convincere il comitato organizzatore della Formula E a stabilire una tappa alle porte di Roma. Il luogo scelto è quello dell'autodromo internazionale "Piero Taruffi" di Vallelunga, nel comune di Campagnano. Nella lettera, la Regione promette 500mila euro per la manifestazione sportiva che, in caso di assegnazione, si terrebbe nella primavera del 2024.

La lettera d'intenti dell'assessora Palazzo

"La Regione Lazio – si legge nella lettera – stante la rilevanza istituzionale e sociale dell’iniziativa, si rende favorevole alla concessione, in caso di aggiudicazione della manifestazione sportiva, di un contributo pari a 500mila euro per l’anno 2024. Stiamo lavorando con il presidente Francesco Rocca per mantenere nel Lazio la Formula E. In questi giorni abbiamo firmato una lettera di intenti nella quale ci impegniamo a garantire il supporto organizzativo all’Aci Vallelunga per la realizzazione del Gran Premio di auto elettriche, dopo l’annuncio dell’addio al circuito di Roma". Il contributo per l'assessora Palazzo è "un passo importante e necessario a garantire la permanenza di un appuntamento tra i più seguiti e amati, con enormi ricadute sull’economia della zona, che sensibilizza sui temi dell’impatto ambientale".

Il Campidoglio tiene una porta aperta per l'Eur

Nella stessa giornata, anche l'assessore allo sport, turismo e grandi eventi di Roma Capitale è tornato sull'argomento: "È fondamentale che la Formula E rimanga a Roma - ha detto Alessandro Onorato - e per questo stiamo collaborando con gli organizzatori per trovare le giuste modifiche al percorso cittadino nel quadrante dell'Eur". Il lavoro che sta svolgendo il Campidoglio, quindi, è quello di tenere aperta una porta al ritorno delle monoposto elettriche nella Capitale, magari dal 2025, facendo delle modifiche. Modifiche che, però, evidentemente non sono possibili subito: "Non è possibile, però, trovare una nuova soluzione per l'edizione 2024 - ha confermato l'assessore - per questo abbiamo dato con il Sindaco il pieno sostegno affinché il prossimo gran premio di Formula E si svolga a Vallelunga. Questa soluzione garantirebbe comunque delle ottime ricadute turistiche ed economiche per Roma e la sua provincia".