La Formula E si prende Roma, l'Eur cambia volto. Gli orari, le strade chiuse e il programma del week end

La Formula E si prende Roma. All'Eur oggi, sabato 9 aprile, e domani, domenica 10 aprile, andrà in scena un doppio appuntamento per le auto elettriche, valevoli per la quarta e la quinta gara nel campionato 2022.

Il tracciato, lungo 3.385 metri, con 19 curve e i caratteristici saliscendi, passa attorno al Palazzo dei Congressi, all'obelisco di piazza Guglielmo Marconi e al Colosseo Quadrato. Le caratteristiche e la natura imprevedibile della Formula E, promettono due gare assolutamente incerte. Lo scorso anno a trionfare nel doppio appuntamento sono stati Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne.

Al via ci sarà anche l'italiano Antonio Giovinazzi, approdato quest'anno in Formula E nel team Dragon Penske, che affronterà per la prima volta le strade di Roma. L'E-Prix, al quale assisterà il sindaco Roberto Gualtieri, è anche l'occasione per una serie di iniziative come l'utilizzo di 21 detenuti di Rebibbia per curare le aree verdi vicine alla pista e poi la serie di defibrillatori donati.

Strade chiuse all'Eur

Il via sarà su Largo Parri.Il circuito montato nei giorni scorsi ha già cambiato la viabilità nel quartiere. Fino alle 5.30 della mattina dell'11 aprile sarà chiusa via Cristoforo Colombo nelle due direzioni: tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa. Inoltre sarà vietato il transito all'interno dell'anello verde e, il sabato e la domenica, sarà vietato l'accesso pedonale all'interno dell'anello azzurro (tranne autorizzati). Chiusure che hanno già mandato in tilt l'Eur.

La zona vietata al traffico è compresa tra viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte e viale dell'Artigianato, viale dell'Atletica. Durante la chiusura del tratto della Colombo, possibili percorsi alternativi saranno la Laurentina, l'Ardeatina, via Ostiense-via del Mare e l'autostrada Roma-Fiumicino.

Gli orari della Formula E sabato a Roma

Sarà possibile vedere il doppio ePrix in diretta e in chiaro sui sui canali Mediaset o, in alternativa, sulla tv a pagamento Sky. Sabato 9 la qualifica 1 è fissata alle ore 10.40 e sarà trasmessa su Sky Sport Action e Sportmediaset.it. Per la gara invece l’appuntamento è alle ore 15.00 e sarà visibile su Mediaset Canale 20, Italia 1 e Sportmediaset.it, oltre che su Sky Sport.

Gli orari della Formula E domenica a Roma

Domenica 10 aprile non cambia nulla. Le qualifiche valide per la gara 2 sono trasmesse alle 10.40 su Sky Sport Action e Sportmediaset.it. La partenza della gara 2 di domenica 10 è fissata alle ore 15.00 e sarà visibile su Sky Sport Action, Sky Sport 1, Mediaset Canale 20, Italia 1 e Sportmediaset.it.