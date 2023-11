La Formula E si correrà a Misano. Niente da fare per Vallelunga

Finisce la corsa di Vallelunga per ospitare la stagione 10 della Formula E. Le monoposto elettriche nel 2024 faranno tappa in Italia, ma non nella provincia di Roma: la FIA ha scelto ufficialmente Misano, il circuito storico dell'Emilia Romagna.

La Formula E si sposta a Misano

Dopo l'annuncio della Federazione Internazionale Automobilismo, arrivato a fine ottobre, sull'impossibilità di tornare per il sesto anno consecutivo all'Eur per l'E-Prix, la politica si era mossa immediatamente per fornire un'alternativa che tenesse l'evento più vicino possibile a Roma. Subito la scelta era caduta su Vallelunga, autodromo a 30 km dalla Capitale, nel comune di Campagnano. Ma dall'Emilia Romagna erano stati ancor più veloci, approntando un dossier di candidatura.

Eur non è più adatto

Candidatura che ha convinto la FIA. Il circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, pilota motociclista Campione del Mondo nel 2008, deceduto nel 2011 durante il Gran Premio di Sepang, è stato considerato più idoneo e così sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 accoglierà le monoposto di terza generazione. D'altronde l'Eur non garantiva più gli standard richiesti dalle alte prestazioni delle vetture.

Niente da fare per Vallelunga

Una beffa per Roma e per il Lazio. La Regione, il 10 novembre, aveva anche annunciato la promessa di uno stanziamento di 500mila euro in caso di assegnazione dell'evento 2024. Nel frattempo, l'assessore a sport e grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, aveva fatto sapere che "è fondamentale che la Formula E rimanga a Roma e per questo stiamo collaborando con gli organizzatori per trovare le giuste modifiche al percorso cittadino nel quadrante dell'Eur". Modifiche impossibili per il 2024, si tenteranno per il 2025.

La Formula E a Roma aveva generato un importante indotto, come sottolineava Onorato a luglio 2023. Oltre 70 milioni di euro stimati per la Capitale, con 20mila persone ad assistere alle gare e 40 milioni di telespettatori da 180 paesi.