Formula E a Roma, come cambia il trasporto pubblico: modifiche e deviazioni dei bus

La Formula E cambia la viabilità dell'Eur. Da settimane ormai per l'implementazione del circuito e dei box, sono in atto delle chiusure. Negli ultimi giorni, con il gran premio ormai alle porte, si intensificano le chiusure. Venerdì è prevista la chiusura dello svincolo del raccordo. Da oggi invece sono in corso delle modifiche alle linee di superficie.

Fino a domenica 11 aprile è prevista l'interdizione dell'area di capolinea di piazzale dell'Agricoltura. Temporaneamente soppresse le fermate n. 70705 per la linea S9 e le fermate n.70652- 70720 per la linea S15.

L'elenco delle linee interessate

Le linee interessate sono: 30-31-73-73PS-170-670-708-709PS-714-762-779-780-788-791-C7-nMB -nME -Coll M02-Coll M20.

- Linea 30 dalle ore 8.30 di giovedì 8 a domenica 11 aprile, in direzione Stazione Metro Laurentina: da via Cristoforo Colombo, rampa di accesso sottovia viadotto della Magliana (Hotel Sheraton), viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale U.Tupini, viale America, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione piazzale Clodio: da via dell´Arte, viale America, via Cristoforo Colombo, viale Europa, via dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo, normale di linea.

- Linea 31 dalle ore 8.30 di giovedì 8 a domenica 11 aprile, in direzione piazzale Clodio: da viale Europa, viale U. Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell'Oceano Pacifico, viale Egeo, viale di Val Fiorita, normale di linea; in direzione Laurentina: in uscita dal Viadotto della Magliana, effettua inversione di marcia sottovia Viadotto Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale U.Tupini, viale Europa, normale di linea.

- Linea 73 fino a domenica 11 aprile - spostamento capolinea piazzale dell´Agricoltura in piazzale Don Luigi Sturzo (discesa obbligatoria dei passeggeri presso la fermata su viale Beethoven). In direzione piazzale dell´Agricoltura: limita il servizio a piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio). In direzione D´Arpe-Trigoria: da viale Beethoven, normale di linea.

- Linea 73PS (corse scolastiche) da mercoledì 7 a sabato 10 aprile, in direzione piazzale dell'Agricoltura: da via dell'Arte, viale Europa, viale Beethoven, piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea, discesa obbligatoria dei passeggeri presso la fermata su viale Beethoven); in direzione Dino Viola: da viale Beethoven, viale Europa, via dell'Arte, normale itinerario.

- Linea 170 da inizio servizio di giovedì 8 aprile fino alle ore 20.30, in direzione piazzale dell'Agricoltura: da via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale Beethoven, piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio); in direzione stazione Termini: da viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea.

Dalle ore 20.30 di giovedì 8 a fine servizio di domenica 11 aprile, in direzione piazzale dell'Agricoltura: da viale Marconi, sottopasso per via Cristoforo Colombo (direzione centro), via Laurentina, via delle Tre Fontane, viale dell´Artigianato, via dell´Arte, viale Europa, viale Beethoven, piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio, discesa obbligatoria dei passeggeri presso la fermata su viale Beethoven); in direzione Stazione Termini: viale Beethoven, viale Europa, via dell´Arte, viale dell´Agricoltura, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via L. Perna, via Vedana, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale di linea.

- Linea 670 (circolare) dalle ore 20.30 di giovedì 8 a fine servizio di sabato 10 aprile, da piazza Ardigò, via Laurentina (direzione centro), via L. Perna, via Vedana, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale di linea.

- Linea 708 fino al termine servizio di domenica 11 aprile, in direzione piazzale dell´Agricoltura: da viale Beethoven, limita il servizio a piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio). In direzione via Versari: da viale Beethoven, normale di linea.

- Linea 709PS (corse scolastiche) venerdì 9 aprile, proveniente dal capolinea Timocle: da viale Beethoven, limita il servizio a piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio). Le corse in partenza dall´Istituto Massimo vengono effettuate dal capolinea provvisorio piazzale Don Luigi Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, normale di linea.

- Linea 714 dalle ore 20.30 di giovedì 8 fino a fine servizio di domenica 11 aprile, in direzione piazzale Nervi: da via Cristoforo Colombo, rampa di accesso sottovia viadotto della Magliana (Hotel Sheraton), viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale U.Tupini, viale America, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione Stazione Termini: da via Cristoforo Colombo, viale Europa, via dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via Cristoforo Colombo.

- Linea 762 (circolare) fino al termine servizio di domenica 11 aprile, normale itinerario di linea e limita a piazzale Don Luigi Sturzo.

- Linea 779 fino al termine servizio di domenica 11 aprile, in direzione piazzale dell´Agricoltura: da viale Beethoven, limita il servizio a piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio); in direzione via C.E. Gadda: da viale Beethoven, normale di linea.

- Linea 780 dalle ore 20.30 di giovedì 8 fino a fine servizio di domenica 11 aprile, in direzione piazzale Nervi: in uscita dal Viadotto della Magliana, effettua inversione di marcia sottovia Viadotto Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale U.Tupini, viale Europa, normale di linea; in direzione Stazione Trastevere: da viale Europa, viale U. Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell'Oceano Pacifico, viale Egeo, viale di Val Fiorita, normale di linea.

- Linea 788 fino al termine servizio di mercoledì 14 aprile, in direzione piazzale dell'Agricoltura : dopo aver effettuato la fermata n. 73161 (viale di Val Fiorita altezza metro Magliana), rampa per viale del Pattinaggio, inversione di marcia sottovia viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, dove effettua capolinea 20 mt dopo piazzale di Val Fiorita; in direzione Caccioppoli : viale Egeo, normale di linea.

- Linea 791 dalle ore 20.30 di giovedì 8 fino a fine servizio di domenica 11 aprile, in direzione piazzale Nervi: da viale Marconi, sottopasso per via Cristoforo Colombo (direzione centro), via Laurentina, via delle Tre Fontane, viale dell´Artigianato, via dell´Arte, viale Europa, via Cristoforo Colombo, normale di linea; in direzione Stazione Termini: da via Cristoforo Colombo, viale Europa, via dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via L. Perna, via Vedana, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale di linea.

- Linea C7 sabato 10 e domenica 11 aprile, in direzione Laurentina: in uscita dal Viadotto della Magliana (non transita in viale del Pattinaggio), inversione di marcia sottovia Viadotto della Magliana, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Pacifico, viale dei Primati Sportivi, viale U. Tupini, viale Europa, normale di linea; in direzione Cimitero Flaminio: da viale Europa, viale U. Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell'Oceano Pacifico, viale Egeo, viale di Val Fiorita, rampa immissione di viale del Pattinaggio, Viadotto della Magliana, normale di linea.

- Linea nMB dalle ore 23.40 di giovedì 8 alle ore 5.30 di lunedì 12 aprile, in direzione Stazione Rebibbia: da via dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via L. Perna, via Vedana, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale di linea; in direzione Stazione Metro Laurentina: da viale Marconi, sottopasso per via Cristoforo Colombo (direzione centro), via Laurentina, via delle Tre Fontane, viale dell´Artigianato, via dell´Arte, viale dell´Aeronautica, normale di linea.

- Linea nME dalle ore 23.30 di giovedì 8 alle ore 5.30 di lunedì 12 aprile, in direzione piazza Venezia: da viale Beethoven, viale Europa, via dell´Arte, viale dell´Artigianato, via delle Tre Fontane, via Laurentina (direzione esterna), parcheggio Abbazia Tre Fontane, inversione di marcia per via Laurentina (direzione centro), via L. Perna, via Vedana, via Cristoforo Colombo (corsia laterale), viale Marconi, normale di linea; in direzione Stazione Cristoforo Colombo: da viale Marconi, sottopasso per via Cristoforo Colombo (direzione centro), via Laurentina, via delle Tre Fontane, viale dell´Artigianato, via dell´Arte, viale Europa, viale Beethoven, viale America, normale di linea.

- Linea Coll. M02 da giovedì 8 a domenica 11 aprile, in direzione piazzale dell´Agricoltura: da viale del Pattinaggio ( altezza Hotel Sheraton), sottovia del Viadotto della Magliana, viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, viale Egeo, viale dell'Oceano Atlantico, viale dei Primati Sportivi, viale U. Tupini, viale Europa, viale Beethoven, piazzale Don Luigi Sturzo (capolinea provvisorio).

- Linea Coll M20 da giovedì 8 a domenica 11 aprile, in direzione Rimessa Magliana: da piazzale Don Luigi Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, viale U. Tupini, viale dei Primati Sportivi, viale dell'Oceano Atlantico, viale di Val Fiorita, viale del Pattinaggio, inversione di marcia sottovia Hotel Sheraton, Viadotto della Magliana, normale di linea.

Venerdì 9 e sabato 10 aprile temporaneamente sospese le fermate

- Linea S9 fermata n. 70705 (Colombo/Accademia Agiati) - viene effettuata in via Tiberio Imperatore, impianto di fermata n.73602

- Linea S15 fermata 70652 (Beethoven/Europa) - viene effettuata in viale Europa, impianto di fermata n. 74841

- Linea S15 fermata 70720 (Beethoven/Sturzo) - viene effettuata in viale Europa, impianto di fermata n. 75141

