Formazione digitale, Roma città pilota nel progetto con Microsoft Italia: ecco i corsi gratuiti

Creare nuove competenze e metterle a disposizione dei giovani per offrire loro maggiori opportunità lavorative, è questo lo scopo che il comune di Roma insieme a Microsoft Italia vogliono perseguire, offrendo corsi gratuiti agli utenti dei centri di orientamento del lavoro.

Entrano nel vivo le iniziative di creazione di nuove competenze digitali parte del programma “Ambizione Italia #DigitalRestart”, sviluppato da Microsoft Italia e portato avanti in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, che vede Roma città pilota del progetto formativo in Italia. “Con l’avvio della seconda fase di #DigitalRestart, Roma torna protagonista nelle politiche attive del lavoro. Grazie alla collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, vogliamo supportare i giovani, soprattutto i più fragili, nell’inserimento nel mercato lavorativo o nella ricerca di nuove professioni con una formazione gratuita digitale mirata. - dichiara Virginia Raggi, Sindaca di Roma- In questo periodo di profonda crisi economica e sociale, è doveroso pensare a chi ha maggiori difficoltà offrendo nuove opportunità e nuove competenze per costruirsi un futuro migliore” .

Corsi gratuiti sulle competenze digitali rivolta agli utenti dei C.O.L



Dopo aver coinvolto i dipendenti della Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro di Roma Capitale, con una formazione digitale strategica per supportare nella ricerca di un impiego. “Ringrazio il personale dei Centri di Orientamento di Roma Capitale che ha arricchito in questi mesi le proprie competenze digitali e che, grazie alla sinergia con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, sta promuovendo questo secondo step di formazione gratuita dedicata alla rete dei tanti utenti che si rivolgono ai nostri presidi territoriali. -a dirlo è Andrea Coia, Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale- Soprattutto in tempo di pandemia, la tecnologia diventa indispensabile per identificare le competenze più spendibili nel mercato occupazionale e riqualificarsi professionalmente. I nuovi corsi che proponiamo, serviranno proprio per rispondere a questa esigenza”. Ora il programma prevede corsi gratuiti sulle competenze digitali rivolta agli utenti dei C.O.L, in particolar modo ai giovani e ai lavoratori più fragili maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.



Con una formazione continua e personalizzata, il progetto affronta le sfide poste dai repentini cambiamenti del mercato del lavoro e offre a tutti opportunità di aggiornamento e riqualificazione professionale. Il piano è modulato su differenti profili di utenza, in modo da intercettare i diversi bisogni e colmare lacune e potenziare le capacità di ogni partecipante con tre percorsi specifici sulle nuove tecnologie.

I Corsi previsti



Per i principianti, è attivo il “Corso base di alfabetizzazione digitale”, con l’obiettivo di diffondere le competenze minime necessarie per conoscere prima e mettere a frutto poi le potenzialità della Rete.

Il “Corso di livello intermedio per la ricerca del lavoro” si rivolge invece a utenti già alfabetizzati, con una buona competenza informatica ma con scarsa padronanza nell’uso del digitale e degli strumenti social per la ricerca professionale di un impiego.



Infine, il “Corso avanzato sui lavori del futuro” vuole dare a chi si trova temporaneamente fuori dal mercato lavorativo o a chi è indeciso su quale strada intraprendere l’opportunità di conoscere quali sono le nuove professioni introdotte da innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, indirizzando verso percorsi di formazione mirati.





“La ripartenza economica del Paese deve avvenire con la partecipazione di tutti. -spiega Mirta Michilli, Direttore Generale della Fondazione Mondo Digitale- Se non vogliamo creare nuove disuguaglianze, trasformazione digitale e sviluppo sostenibile devono diventare un’unica sfida che fa leva sul capitale umano, investendo in conoscenze, competenze e professionalità. In piena emergenza sanitaria con il programma Ambizione Italia per i giovani ci impegniamo a sostenere le politiche attive per il lavoro in un’ottica di sistema, attraverso un piano di formazione che parte dai giovani, coinvolge aziende e amministrazioni locali e arriva fino ai lavoratori più fragili”.



Per informazioni, è possibile chiamare il numero 060606 oppure scrivere un’email all’indirizzo: rete.col@comune.roma.it. Per iscriversi, si deve compilare il form presente sul portale www.comune.roma.it.