Musei, dal Pnrr 1,5 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche e sensoriali

Un milione e mezzo di euro dal Pnrr per abbattere le barriere fisiche, sensoriali e cognitive all'interno di tre strutture all'interno del sistema museale di Roma Capitale. L'investimento, approvato in giunta nei giorni scorsi, punta a rendere totalmente fruibile anche alle persone con disabilità i Musei Capitolini, il museo di Casal de' Pazzi e la Centrale Montemartini.

Un ampio acesso e una più diffua partecipazione alla cultura da parte di tutte le cittadine e i cittadini romani e i turisti sono gli obiettivi principali dei lavori. Con il via libera da parte dell'amministrazione di centrosinistra, il Campidoglio prende parte a uno specifico bando nell'ambito della Missione 1 del piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. La Sovrintendenza effettuerà lavori per 488.000 euro ai Musei Capitolini, quasi 500.000 euro a Casal de' Pazzi e 500.000 euro alla Centrale Montemartini su viale Ostiense.

Nella prima struttura, la prima raccolta museale pubblica dell'età moderna, l'investimento avvicinerà il più possibile l'esperienza di visita del pubblico con disabilità con quello degli altri visitatori, tra percorribilità e fruizione delle opere. Si ridurranno i disagi dovuti alla complessa architettura e distribuzione degli spazi. Ci saranno nuovi dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche e nuovi supporti per l'orientamento nel percorso e la fruizione delle opera per visitatori con disabilità cognitiva e sensoriale.

A Casal de' Pazzi il museo ospita un sito archeo-paleontologico di 200.000 anni fa, tra i pochi in Italia e in Europa. Verrà realizzato un unico percorso di visita accessibile a tutti, l'eliminazione delle barriere visive e uditive, la sostituzione dell'impianto multimediale con tecnologie più innovative e inclusive. Le aree all'aperto verranno sistemate per migliorare accoglienza e accessibilità.

Alla Centrale Montemartini, ex impianto industriale realizzato nel 1912 che oggi ospita mosaici e reperti archeologici di età romana appartenenti alle collezioni dei Musei Capitolini, i 500.000 euro stanziati renderanno gli spazi più confortevoli e accessibili e verranno installate mappe e riproduzioni per l'esplorazione tattile. Ci saranno audioguide e totem touch screen.

“Si tratta di un provvedimento dall’alto valore civile e costituzionale – ha commentato l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor - perché la cultura deve essere di tutti e per tutti senza barriere. Ecco perché, con i fondi del Pnrr, consentiremo a tre importanti realtà museali cittadine di compiere un notevole salto di qualità in termini di fruibilità e accessibilità”.