Fondazione Guido Carli scrive al Ministero dell'Università e Ricerca: "Corsi per ragazzi con problemi psichiatrici"

Venerdì 23 febbraio dell’Università Luiss partiranno le celebrazioni per i quindici anni di vita del Premio Guido Carli. Per l’occasione la Fondazione Guido Carli ha avanzato ad Anna Maria Bernini Ministro dell’Università e della Ricerca la possibilità di inserire corsi universitari negli atenei di tutta Italia per studenti con disabilità mentali.

L’idea di Romana Liuzzo Presidente della Fondazione Guido Carli si basa sui dati di dell’OMS sul disagio mentale fra i giovani post pandemia Covid-19. “Bullismo, cyberbullismo, aggressività e isolamento sono sintomi di un disagio più grande, indotto anche dalla dittatura dell’apparenza, dall’obbligo di apparire perfetti sui social network” – commenta Liuzzo – “Bisogna riorientare i valori, cambiare marcia, difendere il coraggio della fragilità. Per questo abbiamo scritto al Ministro Bernini. Aprire le porte degli atenei a chi soffre di disturbi della psiche è la via migliore per offrire opportunità a chi sembra non averne. Contro il disorientamento e i pregiudizi usiamo le armi dell’inclusione e della conoscenza”.

All’interno della proposta di discipline delle facoltà tradizionali, come giurisprudenza ed economia, a quelle sperimentali e innovative per i più fragili rientra la Lectio Magistralis dell’attrice e regista Claudia Gerini “Imperfetti e felici. Il coraggio della fragilità contro la dittatura dell’apparenza”. All’evento parteciperanno l’onorevole Maria Elena Boschi, Vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, e le conclusioni del generale Francesco Paolo Figliuolo, Comandante Operativo Vertice Interforze e tanti studenti e rappresentanti delle Istituzioni.

Il prossimo 10 maggio invece la XV Edizione del Premio Guido Carli, che per la prima volta vedrà, insieme ai tradizionali riconoscimenti alle donne e agli uomini che fanno grande l’Italia nel mondo, un Premio all’Impegno sociale assegnato a una realtà che si è distinta per le sue attività sul territorio.