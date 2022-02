La fondazione Baroni finanzia 12 progetti nel Lazio

La Fondazione Giovan Battista Baroni ha premiato dodici progetti realizzati per il 2021/2022 da altrettante associazioni e onlus che si occupano di disabilità, divise in tre differenti settori: assistenza, sport e ricerca. Un'iniziativa per la quale l'organizzazione ha devoluto oltre 235.000 euro.

La cerimonia di premiazione si è tenuta al circolo Canottieri Aniene, un’occasione non solo per dare merito a tutte quelle realtà che ogni giorno lottano al fianco di chi affronta una disabilità, ma anche un momento di confronto, con esperti in ambito sociale e professionisti della comunicazione, per fare il punto su quanta strada il terzo settore ha fatto e può ancora fare in Italia.

Per quanto riguarda i bandi sull'assistenza (60.128 euro di finanziamento) hanno vinto 5 progetti: il corso di formazione professionale per camerieri di sala riservato a ragazze e ragazzi con sindrome di Down della Aipd Onlus, il laboratorio di sperimentazione musicale per adolescenti diversamente abili della Cies Onlus, la terapia ricreativa della Dynamo Camp Onlus che punta al miglioramento delle condizioni psicofisiche di bambini con disabilità, l'animazione culturale per adulti disabili di Fire Play (Cnifp) con il progetto Arte e Natura, il progetto inclusio 'Insieme nella Storia: Roma Antica dalle origini alll'Impero' di Divertitempo Onlus dedicati ai ragazzi della scuola secondaria.

Nella ricerca scientifica, sono stati assegnati complessivi 100.000 euro a tre importanti centri della regione Lazio: l'istituto neurotraumatologico italiano per un programma multidisciplinare di riabilitazione motoria e cognitiva, l'università Tor Vergata, dipartimento Medicina dei Sistemi per un progetto sul trattamento di pazienti con malattia di Parkinson ad esordio giovanile, mediante neurostimolazione non invasiva, l'università Campus Biomedico con cinque progetti differenti di ricerca.

Passando allo sport, la donazione è stata pari a 75.000 euro e ha coinvolto l'Asd Wheelchar Tennis Roma Onlus per l'avvio di una scuola di tennis in carrozzina, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che ha vinto con "Tutti in acqua", attività sportive natatorie per ragazzi disabili, l'Asd Polisportiva Borghesiana che tramite il sitting volley (la pallavolo in carrozzina) mira a realizzare un percorso strutturato per l'inclusione sociale nelle scuole e nel territorio, la Ssd Audace Savoia Talento&Tenacia con il suo progetto di calcio integrato per disabili motori e neuromotori che coinvolge anche i familiari.

“Secondo l'ultimo rapporto ISTAT sulla disabilità in Italia - le parole del presidente della Fondazione, Giuseppe Signoriello - le persone che vivono con gravi limitazioni sono oltre 3 milioni, il 5,2% della popolazione. Questa condizione impedisce loro di affrontare le più semplici attività quotidiane: il 29% di queste persone vive da solo, il 37% non raggiunge un livello di istruzione sufficiente, anche a causa di strutture non adeguate. E in ultimo, solo il 32,2 % di coloro che soffrono di limitazioni gravi risulta occupato. Fondazione Baroni da 50 anni ha scelto di sostenere con i bandi per la ricerca, lo sport e l'assistenza tutte quelle organizzazioni che in modo concreto e attivo si spendono quotidianamente per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità motoria e neuromotoria. Una società civile, soprattutto in periodi difficili come questo, si determina dal suo livello di inclusività”.

Alla premiazione erano presenti anche il campione paralimpico di scherma Edoardo Giordan, testimonial della Fondazione, il responsabile scientifico della Fondazione Augusto Panà, la giornalista Rai Carla Cucchiarelli e il presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi. A presentare l'evento Giancarlo Leone, giornalista e amministratore delegato di Q10 Media.