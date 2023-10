La Fondazione Baroni stanzia 300mila euro per progetti sull'inclusione

La Fondazione Baroni ha messo a disposizione 300mila euro per progetti di solidarietà per l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone disabili, attraverso lo sport e per la ricerca scientifica finalizzata alla loro riabilitazione motoria e neuromotoria.

L’ente ha pubblicato tre bandi da 100mila euro ciascuno. Due di questi riguardano progetti di 12 mesi per l’assistenza e lo sport, e sono rivolte ad associazioni del terzo settore che operano a Roma e nel Lazio. Il terzo riguarda la ricerca ed è rivolto a enti o istituzioni di ricerca pubblica o privata in possesso di personalità giuridica e senza scopo di lucro, allo scopo di selezionare e finanziare progetti della durata massima di 36 mesi.

Giuseppe Signoriello, presidente della Fondazione G. B. Baroni spiega la missione dell’associazione: “Ridurre la vulnerabilità e combattere il rischio di esclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Tra le tante forme di fragilità ed emarginazione che sempre più caratterizzano la società contemporanea, quelle legate alla condizione motoria o neuromotoria vanno combattute con una pluralità di approcci e di strumenti. Ecco perché diversifichiamo il nostro intervento su tre macro-aree differenti, assistenza, sport e ricerca, e valutiamo con attenzione proposte originali, efficaci e ben rendicontate che possano avere un esito concreto a beneficio della comunità”.

Le onlus interessate potranno inviare la propria candidatura entro il 30 novembre all’indirizzo: info@pec.fondazionebaroni.it.