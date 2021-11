VIDEO | Linee 3 e 19, folla per le navette sostitutive: molti non riescono nemmeno a salire

Disagi causati da un guasto a piazzale del Verano. Circolazione su ferro sospesa tra Porta Maggiore e Valle Giulia/Risorgimento. Navette sostitutive per le line 3 e 19, ma troppe persone non riescono a salire sull'autobus a causa della folla elevata.

Un guasto tecnico a piazzale del Verano ha mandato in tilt la circolazione delle linee 3 e 19. La circolazione su ferro delle due linee di tram è stata sospesa tra Porta Maggiore e Valle Giulia/Risorgimento. Per sopperire al disguido, Atac ha fornito delle navette sostitutive che, però, non accontentano tutti i passeggeri che sarebbero potuti salire sulla linea 3 o sulla linea 19.

"Spesso sia il 3 che il 19 mi hanno lasciato a piedi", racconta un cittadino, "Purtroppo la linea 19 era già in una situazione critica, ma ora è peggiorata", racconta un altro. Disagi anche per chi, il tram, lo prende a San Giovanni: "Ho preso il 3 a San Giovanni, ma era delimitato a Porta Maggiore. Già era pieno il tram, poi tutti si sono spostati in questa fermata e, con il 19 che non passava mai, tutti volevano salire sulla navetta sostitutiva del 3. Io non sono riuscito a salire e ho aspettato fino alle 8.55".