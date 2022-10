Blocchi stradali degli attivisti per l'ambiente: emessi 11 fogli di via obbligatori

Lontani dalla Capitale per un anno. A non poter tornare a Roma gli attivisti per l'ambiente di Ultima Generazione protagonisti anche questa settimana di alcuni blocchi stradali su strade e superstrade della Città Eterna. E' stato il questore di Roma ad emettere 11 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti ambientalisti che nei giorni scorsi, in 4 punti dell'Urbe, hanno inscenato, senza darne avviso, dei blocchi stradali.

I primi due episodi sono avvenuti il 12 ottobre scorso sulla via Salaria ed in viale Marco Polo; il terzo il 17 ottobre sul grande raccordo anulare, all’altezza della Nomentana/Casal Monastero e l’ultimo, avvenuto mercoledì mattina, sempre sul grande raccordo anulare, nella zona dell’Ardeatina,.

In tutti e 4 gli episodi i blocchi sono stati rimossi dalla Polizia di Stato in pochissimo tempo e gli attivisti sono stati identificati dai distretti e dai commissariati competenti per territorio.

Gli stessi uffici di polizia hanno poi interessato la divisione anticrimine della questura che ha avviato un’istruttoria al termine della quale, per 11 delle persone identificate, è stato applicato il “foglio di via obbligatorio” con divieto di ritorno nel comune di Roma, ovvero la misura di prevenzione con la quale il Questore vieta al destinatario di far ritorno nel comune per un determinato periodo di tempo. I provvedimenti, il cui periodo di applicazione va dai 6 mesi ad un anno, sono stati prontamente notificati.

Le ragioni della protesta

Blocchi stradali di questa settimane che ne seguono altri avvenuti nel corso di questo 2022 e dello scorso anno, a partire dalla settimana in cui si tenne il G20 a Roma, con gli ambientalisti che diedero vita ad altre iniziative. A spiegare le motivaziono delle loro azioni i ragazzi e le ragazze di Ultima Generazione: "Pensare che a 10 km da dove abito sono morte 13 persone per un’alluvione mi dà la forza di stare qui. A casa mia, a Senigallia, quasi non pioveva e in un'ora sono morte 13 persone. Dopo di questo, farei di tutto", le parole di Maria Letizia Ruello, ricercatrice in scienze e tecnologie dei materiali presso l’università Politecnica delle Marche che ha perso parte al blocco attuato sul grande raccordo anulare nella mattinata del 19 ottobre".

Obiettivo degli ambientalisti: "Portare all’attenzione dei politici e della cittadinanza la richiesta di interrompere gli investimenti in combustibili fossili e di accelerare sulle rinnovabili".

"C’è un collasso ecologico-climatico in corso. I nostri politici non se ne stanno occupando. Anzi, i governi ci stanno portando al genocidio. Chi si occupa di tutti noi? Venite qua con noi, ora, per chiedere azioni immediate sul tema! Vogliamo parlarne, dobbiamo parlarne oggi, ora, in questo momento. Se continueremo a non farlo sarà troppo tardi. Dobbiamo parlarne ogni giorno. Mi rifiuto di essere complice di questa inazione e passiva in questo momento storico”, afferma Chloè Bertini.

Le richieste del movimento ai politici sono sempre le stesse e restano ancora in attesa di risposte: "interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale; procedere a un incremento di energia solare ed eolica di almeno 20 GW nell’anno corrente, e creare migliaia di nuovi posti di lavoro nell’energia rinnovabile, aiutando gli operai dell'industria fossile a trovare impiego in mansioni più sostenibili".

"Finora un impegno concreto è stato preso solo da Europa Verde - concludono gli attivisti di Ultima Generazione - che ha firmato un accordo per portare in Parlamento le richieste di Ultima Generazione e tradurle in disegno di legge entro un mese dall’insediamento del nuovo Governo".