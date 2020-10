Coronavirus, focolaio al Nomentana hospital: 26 casi, stop alle accettazioni

Come a marzo. L'aumento dei casi di Coronavirus degli ultimi giorni torna a riguardare il Nomentana hospital, di fatto indicato come cluster dalla regione Lazio. Sono in tutto 26 i casi positivi riscontrati casi positivi presso l’ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital.

La Asl Roma 5 ha disposto il blocco delle accettazioni e l’avvio dell’indagine epidemiologica per la verifica del caso indice l’adozione e il rispetto dei protocolli operativi tenuto conto che la struttura già nel passato era stata oggetto di focolaio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si fa riferimento ai fatti di marzo, quando, a seguito di 22 casi, la clinica fu isolata.