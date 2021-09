Coronavirus: focolaio all'ospedale Sant'Eugenio. La Asl: "Situazione sotto controllo"

Nell'ospedale Sant'Eugenio di Roma "si è sviluppato un focolaio a seguito della gestione di un paziente risultato positivo, dopo 2 tamponi negativi. Allo stato la situazione è assolutamente sotto controllo e i servizi sono tutti funzionanti". Lo scrive in una nota la direzione Generale della Asl Roma 2. Un cluster che ha coinvolto tre reparti, pazienti ed sei operatori sanitari.

Focolaio sul quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 aggiunge: "In fase di completamento l'audit interno che consentirà di avere un quadro esaustivo di quanto accaduto". "Al fine di contenere l'impatto derivante da questo episodio - prosegue l'Asl- sono state immediatamente adottate tutte le misure previste dalle norme e dai protocolli interni per affrontare questo tipo di situazioni, compreso il coinvolgimento del Servizio di Igiene pubblica, così come avviene per le strutture private; tali modalità vengono adottate anche per natura precauzionale nei casi di contatti primari e secondari derivanti dal fenomeno originario".

Rassicurazioni che erano arrivate anche dalla Regione Lazio: "La situazione presso l'ospedale Sant'Eugenio non desta preoccupazione, al momento si sta completando l'indagine epidemiologica e nessuno dei positivi" a Sars-Cov-2 "presenta situazioni complicate grazie alla copertura vaccinale. Se fosse accaduto un anno e mezzo fa con molta probabilità sarebbero stati ricoverati. Le misure previste dai protocolli sono scattate tempestivamente, sia per quanto riguarda le sanificazioni degli ambienti, che per il contact tracing. I servizi dell'ospedale sono tutti regolarmente funzionanti. Non c'è alcuna situazione di allarme né per i cittadini e né per gli operatori".