Coronavirus: focolaio in un centro estivo alla Balduina

Dalla "variante Europeo" allo spauracchio centro estivo. A destare preoccupazione un focolaio di Coronavirus accertato in un centro estivo nella zona della Balduina. Venti i casi accertati fra bambini ed adulti, con altre 40 persone in isolamento domiciliare in attesa di dell'esito dei tamponi. Secondo quanto apprende RomaToday il cluster divampato a metà della scorsa settimana, sarebbe legato ad una persona frequentatrice del centro risultata positiva al tampone per il Covid19 dopo aver accusato dei sintomi riconducibuili alla SarsCov2. Da qui gli accertamenti che hanno confermato il focolaio che ha riguardato bambini di circa 10 anni, i familiari e gli operatori del centro estivo.

Proprio in relazione al focolaio l'Asl Roma 1 ha quindi inviato nei laboratori i tamponi di circa 60 persone per verificare l'eventuale presenza della variante Delta avviando il tracciamento dei contatti avuti dalle persone risultate postive con i propri familiari. Nessuno dei bambini risultati positivi presenterebbe sintomi e patologie gravi.

Focolai a Roma

Cluster alla Balduina che si somma agli altri focolai divampati a Roma anche in conseguenze della "notti magiche" per i festeggiamenti nella Capitale della Nazionale vincitrice ad Euro2020 o per le prime serate estive in spiaggia in quei locali dove, all'aperto, si balla. Quasi 150 (148) i nuovi contagi aggiornati a domenica 18 luglio. Ostia, Monteverde, Quartiere Trieste e Balduina appunto le zone dove sono si sono registrati i maggiori contagi, soprattutto fra i giovani (fra i 20 ed i 25 anni).

Variante Europeo

Uno dei cluster si è avuto dopo Italia-Belgio e Italia-Spagna quando, in un pub nella zona di Monteverde si sono ritrovati gruppi di persone per tifare gli Azzurri. In due settimane il dato (in aggiornamento), in base a quanto reso noto dalla Asl Roma 3, è passato da 16 contagiati ad oltre 90 di cui 17 secondari (in amici e familiari degli avventori o dipendenti). Il range di età del cluster si attesta tra i 12 - il più giovane - e i 60 anni, con un'età media dei contagiati di 21 anni. 78 sono i maschi risultati positivi e 19 le ragazze: 88 di loro hanno meno di 25 anni.

Focolaio al Quartiere Trieste

Semifinalec dell'Europeo ha lasciato strascichi anche a corso Trieste con almeno 30 positivi, e altri 20 monitorati, dopo Italia-Spagna. Sono tutti giovani che si sono ritrovati per vedere insieme la partita non in un locale al chiuso, ma in un chiosco con uno schermo all'aperto. Dal monitoraggio effettuato sul territorio sono emersi anche 21 casi confermati per un cluster in un locale a Ostia, una discoteca all'aperto sulla spiaggia.

L'appello alla vaccinazione

"Collaborare all’attività di tracciamento serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come Servizio Sanitario Regionale nel sequenziare il 100% dei casi positivi - l'appello lanciato dall'assessore D'Amato nel bollettino aggiornato di domenica 18 luglio -. La vaccinazione è la strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di eta’ 12-16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza".

Campagna vaccinazione

Sul fronte vaccini, superate 6,2 milioni di dosi somministrate. Il 71% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose e il 58% due dosi. Nella prima settimana di agosto 70% della popolazione adulta avra’ ricevuto due dosi.