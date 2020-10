Focolaio Bartolini: ordinanza di chiusura per la sede di Guidonia, 64 i positivi al Covid19

Chiuso temporaneamente causa focolaio Coronavirus. Sono infatti saliti a 64 i lavoratori positivi al Covid19 nella sede del Corriere Bartolini di Guidonia. Lo comunica il Sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet che ha firmato un'ordinanza.

Bartolini Guidonia chiuso per focolaio Coronavirus

"In seguito all'aumento dei casi positivi al Covid 19 presso i dipendenti del Corriere Bartolini, arrivati al momento a 64 come comunicato dalla Asl Roma 5, ho deciso che era necessario emettere un’ordinanza di chiusura della struttura - le parole del Primo Cittadino del Comune della provincia nord est della Capitale - . Si tratta di un provvedimento volto a tutelare la salute di tutti i lavoratori e delle loro famiglie. Durante il periodo di chiusura si procederà con le operazioni di sanificazione dello stabilimento".

Cluster in relazione al quale c'è stata la massima collaborazione da parte di BRT: "Stiamo operando in stretta collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e nel rispetto dei Protocolli vigenti. Per tale ragione BRT Corriere Espresso ta adottando ogni accorgimento necessario a dare continuità al servizio, nella massima salvaguardia della salute di operatori e clienti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 - si legge in una nota di BRT Corriere Espresso - e a seguito delle priorità strategiche dettate dal Governo, BRT Corriere Espresso ha prontamente istituito un Comitato che monitora ed interviene per adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza e la salute di chiunque interagisca con il network".