VIDEO | Si sgonfia la protesta contro la ztl fascia verde: in piazza arrivano no vax, complottisti e fascisti

Più che dimezzata la presenza in piazza del Campidoglio per la seconda manifestazione contro la fascia verde, dove a farla da padrone è la "teoria del complotto"

“Con la scusa dell’ambiente si vogliono controllare le persone”. “L’obiettivo è la città dei 15 minuti come in Cina”. “Usano la stessa logica usata con il vaccino”. Sono solo alcune delle argomentazioni che - ieri pomeriggio, giovedì 8 giugno, in occasione della manifestazione contro la nuova ztl fascia verde - hanno riempito piazza del Campidoglio.

La legittima manifestazione dei cittadini, come accaduto in passato, ieri si è riempita di no vax, complottisti e militanti di estrema destra: da Casapound al nuovo movimento "Italia libera” di Giuliano Castellino. E anche la presenza è stata notevolmente inferiore a quella della precedente manifestazione che, sempre in piazza del Campidoglio, lo scorso 10 maggio portò centinaia di persone sotto gli uffici del primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri.

Ed anche sui social, nei gruppi che hanno aggregato in queste settimane la protesta, l'auto analisi è impietosa: protesta fallita. Di seguito alcuni screenshot tratti dai gruppi.