VIDEO | Mascherine rosse contro la violenza di genere, gli uomini si mobilitano a favore alle donne

“Alzo la guardia non le mani”, “Dico no alla mascolinità tossica”, “Voglio cultura di genere”. Questi sono solo alcuni dei cartelli esposti, insieme alle mascherine rosse, dai manifestanti (rigorosamente uomini) che nel pomeriggio di giovedì 4 marzo hanno partecipato al flash mob organizzato da “Liberare Roma”.

“Vogliamo lanciare un appello per dire no a quanto si consuma giorno dopo giorno nelle nostre città, tra le nostre case - dice Amedeo Ciaccheri, presidente del VII municipio di Roma, tra gli organizzatori della manifestazione -. Perché la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale che riguarda tutti e tutte. Ci riguarda in quanto uomini che devono porsi come soggetti attivi di un cambiamento di paradigma nelle nostre vite”.