Scuola, oggi flash mob degli studenti medi davanti a viale Trastevere: "Dal governo zero risposte"

In vista dello sciopero nazionale e del corteo studentesco che da Piramide arriverà al Miur venerdì 19 novembre, questa sera martedì 16 un gruppo di giovani delle scuole romane, circa 50, si sono dati appuntamento per un flash mob sulle scalinate del Ministero dell'Istruzione a viale Trastevere.

"Un momento simbolico la sera prima della giornata dello studente - si legge in una nota della Rete degli Studenti Medi di Roma - . Con questa azione, nella quale gli studenti costruiranno e solleveranno le lettere della parola "ZERO", la Rete degli Studenti Medi vuole denunciare la scarsa considerazione che la politica sta riservando alle nuove generazioni".

L'appuntamento è per le 19: "Mancano pochi giorni alla più grande mobilitazione studentesca nazionale degli ultimi anni - conclude la nota - . Abbiamo chiesto a Governo e Ministero impegni e la risposta che ci è stata data è: zero. Per questo saremo sotto al Ministero a simboleggiare l'importanza che è stata data alla nostra generazione. Noi vogliamo ripartire da qui, ci vediamo in piazza"