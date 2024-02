Valigie rosse e giocattoli, al Pantheon il flash mob di Save the Children per i bambini sfollati

A pochi giorni dal secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, il prossimo 24 febbraio, Save the Children ha organizzato un flash mob in piazza della Rotonda, vicino al Pantheon, per promuovere la campagna “Cosa salveresti?” e ricordare il dramma dei bambini che, in tutto il mondo sono costretti ad abbandonare le loro case a causa dei conflitti. Dall’Ucraina a Gaza, fino al Sudan.

Nel corso dell’iniziativa, alcuni attori che interpretano dei profughi sono comparsi tra la folla, con una valigia dove raccogliere giocattoli, fotografie, vestiti e poco altro, e un’etichetta che racconta la storia di chi è costretto a fuggire. “Ma quando scoppia una guerra – spiega Save the Children - c’è tanto altro che è impossibile da salvare: la sicurezza, un reddito, un posto dove giocare, ridere e imparare, qualcuno che combatta per i diritti di chi è costretto a fuggire”.

Dal 2010 il numero dei bambini sfollati è più che raddoppiato, passando da 20.6 a 50 milioni, una cifra record, la più alta nella storia, causata in buona parte proprio dai conflitti. Con la sua nuova campagna, Save the Children invita tutti a rispondere a questa domanda: “Cosa salveresti se fossi costretto ad abbandonare la tua casa a causa di una guerra?”.