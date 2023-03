Un flash mob per la giornata dedicata alle persone con sindrome di Down

Mercoledì 22 marzo alle ore 15:30 nei giardini di Piazza Ronca in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle persone con la sindrome di Down si terrà uno speciale flash mob.

Il pomeriggio sarà all'insegna della gioia e amicizia e durante l'evento i ragazzi del Cocid animare un flash mob il cui invito è esteso a tutti col motto "With us not for us!".

Concluso il flash mob, dalle ore 16:00 nel Centro Anziani di Piazza Ronca si teranno balli, intrattenimento con i ragazzi del Cocid che prepareranno anche una merenda. Parteciperanno all'evento organi istituzionali del municipio X.