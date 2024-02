Due sole carrozzine per treno e costi troppo alti: a Termini il flash mob dei Disabili Pirata

Aspettano su via Marsala, direttamente fuori la Sala Blu della stazione Termini di Roma. Parliamo dello spazio dedicato ai portatori di disabilità dove è possibile trovare bagni a norma e personale per la prenotazione dei biglietti dei treni. Insieme ad Andrey, il fondatore dei Disabili Pirata, ci sono altre persone su sedia a rotelle come Francesco o Roberto. Erano tutti lì appositamente per lanciare il loro grido di protesta contro le barriere architettoniche e le difficoltà che hanno nel trovare treni a misura di disabile.

Flash mob

L’idea era quella di mettere in scena un breve flash mob proprio fuori dalla Sala Blu, a ridosso del binario 1. Ma mentre si trovavano fuori dalla stazione, si comincia a spargere la voce di una “manifestazione di protesta”. Il gruppo viene avvicinato dal personale di sicurezza della stazione Termini che chiede cosa stesse succedendo. Si crea qualche piccola tensione, gli addetti non sanno bene cosa fare ma, alla fine, riescono tutti ad accedere ai binari e, poi, alla sala.

C’è posto solo per due

L’idea del gruppo capitanato da Andrey era semplice: dimostrare quanto sia difficile per una persona in carrozzina prendere un treno. Chiede quattro biglietti per andare da Termini ad Ostiense e qui la prima brutta sorpresa: è possibile trasportare due sole persone in carrozzina a viaggio. Una limitazione non da poco che ha costretto, quindi, il gruppo a dividersi. Il personale della Sala Blu è gentilissimo e tratta i presenti con i guanti bianchi ma poco possono di fronte a treni non pensati per trasportare più disabili insieme.

Flash Mob

Escono quindi fuori e si ritrovano sul binario, accompagnati da un certo senso di amarezza. Non solo devono prenotare ed avvisare del loro handicap ma non possono muoversi in gruppi numerosi. Andrey, giovane ragazzo di Rho, con lunghi rasta biondi dietro la testa ed un’energia straripante, srotola uno striscione per chiedere che vengano finalmente abbattute le barriere architettoniche ed economiche presenti nel trasporto pubblico. Un appello fatto con la forza che solo un giovane anche (giustamente) arrabbiato riesce ad avere.

“I piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistono da 30 anni - dice - abbiamo testato un’altra volta gli impedimenti che abbiamo nel viaggiare col treno. Non possiamo muoverci in gruppi di dieci o venti persone”. A Milano, il prossimo 10 e 11 giugno, ci sarà il Disability Pride. Nel capoluogo lombardo convergeranno disabili da tutta Italia che, per la maggior parte, si sposteranno con il trasporto pubblico. “Questo significa – dice Andrey – che venti persone della stessa città dovranno viaggiare su dieci treni diversi, in pratica dovranno aprtire almeno un giorno prima".

L’appello al ministro Salvini

Andrej si rivolge direttamente al ministro Salvini: “Ci siamo incontrati lo scorso anno, proprio a Rho, e gli ho fatto tante domande. Spero che Salvini, dopo averci aperto i bagni nelle Sal blu, porti avanti l’innovazione che vogliamo sui mezzi pubblici. Non siamo persone di serie B ma di serie A, con dei diritti. Vogliamo un trasporto pubblico senza preavviso e alla portata di tutti e tutte”.

Le barriere economiche

Non ci sono, infatti, le poche pedane, le scale nelle stazioni, gli ascensori rotti a rappresentare un ostacolo per chi si muove in carrozzina. “Anche quelle economiche sono delle barriere - spiega Andrey - il mio abbonamento agevolato vale solo in Lombardia, in altre regioni devo pagare tutti i mezzi perché non c’è una copertura a livello nazionale”. Per non parlare, poi, del fatto che se un disabile ha un accompagnatore solo quest’ultimo non paga.

Le richieste

A quel punto Andrey srotola il suo cartello: “Cercasi trasporto pubblico senza barriere architettoniche economiche”. Ma sono tante le richieste avanzate dai Disabili Pirata all’Italia, un Paese in cui su oltre 2264 stazioni ferroviarie, solo poco più di 300 sono realmente accessibili con ascensori (sempre se in funzione) e banchine rialzate, e solo altre 300 sono garantite dal servizio di assistenza, spesso carente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

1000 sale blu in più e in servizio 24 ore al giorno, adeguamento delle stazioni, bus e tram con almeno tre posti accessibili e dotati di rampe manuali, treni notturni con carrozze, scompartimenti e cuccette accessibili a persone disabili e una rete metropolitana da adeguare con stazioni e treni attualmente per oltre il 70% non fruibili ai disabili. Queste sono le sacrosante richieste di chi si muove su una sedia a rotelle.

I saluti e la sorpresa in banchina

Al termine del flah mob, dei poliziotti si fermano a parlare col gruppo per chiedere loro se avessero bisogno di una mano. Una scena confortante, con dei rappresentanti dello Stato che sono rimasti lì ad ascoltare le ragioni di queste persone. Storie diverse di persone che arrivano da ogni parte d'Italia ma tutte con un minimo comun denominatore: la voglia di essere il più autonomi possibile nonostante le difficoltà che la vita ha messo loro davanti.