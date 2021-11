Lavori alla rete idrica: due Comuni senza acqua

Fiumicino e Velletri senza acqua. I due Comuni della provincia romana saranno infatti interessati da lavori alla rete idrica. Proprio per tale motivo, il prossimo 18 novembre in alcune strade sarà sospesa l'erogazione idrica.

Fiumicino senza acqua 18 novembre 2021

Come informano da Acea Ato 2: per poter eseguire dei lavori di collegamento di una nuova condotta alla rete idrica, giovedì 18 novembre si rende necessario sospendere l’erogazione idrica sul territorio del Comune di Fiumicino dalle ore 08:00 alle ore 20:00, salvo imprevisti. Gli abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua, riguarderanno: viale Viareggio; via Bordighera; via Lerici; via Bonaria; via Mondello; via La Plaia; via Numana e vie limitrofe.

Velletri senza acqua 18 novembre

Per quanto concerne invece il Comune dei Castelli Romani, come informano ancora Acea Ato 2, per consentire l'esecuzione di lavori straordinari sulla rete idrica, giovedì 18 novembre dalle ore 18:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Velletri. In particolare le zone interessate sono: via di Ponente, via Rioli, via S. Giovanni Vecchio, via Fontana delle Rose, via San Francesco, via Sant’Anatolia e zone limitrofe. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto alle ore 02:00 di venerdì 19 novembre, salvo imprevisti.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800 130 335.