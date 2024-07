Taxi a Fiumicino, la nuova trovata dei tassisti per impedire la divisione del costo del viaggio

Non si paga alla romana, anzi. All’aeroporto di Fiumicino, quando di notte non ci sono controlli, i tassisti caricherebbero gruppi di turisti con destinazioni simili facendo pagare loro la corsa 50 euro a testa. Questo fatto è stato denunciato da un utente che era sbarcato a Fiumicino e che si è rivolto direttamente agli Aeroporti di Roma.

La nuova truffa dei taxi a Fiumicino

All’Aeroporto di Fiumicino è attivo, da aprile 2024, un nuovo sistema di assegnazione automatica delle corse taxi. Un metodo studiato per combattere gli abusivi ed evitare che le auto bianche possano scegliersi le corse più convenienti. A quanto pare, però, qualcuno è riuscito a trovare un escamotage per guadagnare di più.

La denuncia della truffa

Un utente ha segnalato che di notte, “quando nessuno controlla” i tassisti “fanno dividere i passeggeri in gruppi e a seconda della destinazione li mettono su un taxi, fra sconosciuti”. Però, invece di dividersi la corsa da 50 euro (la tariffa dal Leonardo da Vinci alle Mura Aureliane), il viaggio viene pagato da tutti a prezzo pieno. Insomma, con quattro persone a bordo si guadagnerebbero 200 euro. Una pratica scorretta della quale sono vittime i turisti.

Aeroporti di Roma poco può fare per combattere questo fenomeno oltre a segnalare quanto accade alle autorità competenti. AdR, contattata da RomaToday, ha comunque voluto specificare quali siano le azioni di contrasto per limitare o debellare le pratiche scorrette. Tra questi c’è, ovviamente, l’assegnazione automatica delle corse tramite totem direttamente all’interno dei terminal dello scalo romano. Sono stati istituiti anche “percorsi segregati per tutelare i clienti taxi da procacciatori abusivi”.

A livello di controlli, c’è un presidio aggiuntivo di personale sulla viabilità dalle ore 06 alle ore 03 per supportare al meglio le forze di Polizia. Previsto anche un meccanismo di “daspo” automatico che il nuovo sistema di chiamata Taxi Fly applica al ricorrere di condotte illegali per la scelta delle corse con la sospensione dal servizio taxi per 5 giorni.

Nuove tariffe

Tutto questo accade proprio nei giorni in cui si stanno per approvare le nuove tariffe per i taxi di Roma e il bando con il quale verranno rilasciate 1.000 nuove licenze. Ieri, lunedì 15 luglio, si sarebbe già dovuta approvare la delibera di Giunta con la quale si prevede un aumento della corsa minima da 3 a 9 euro. Aumenti anche per le corsa da verso gli aeroporti di Fiumicino e Cimapino alle Mura Aureliane: da 50 a 55 euro le prima, da 31 a 40 euro le seconde.