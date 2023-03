Nuovi immigrati in arrivo all'aeroporto di Fiumicino grazie ai corridoi umanitari

Cinquantotto rifugiati siriani, tra cui ventiquattro minori e quindici richiedenti asilo dai campi della Grecia sbarcheranno all'aereoporto Fiumicino giovedì 30 marzo grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese, in accordo coi Ministeri dell’Interno e degli Esteri.

Per quanto riguarda i rifiugiati siriani si tratta di nuclei familiari che negli ultimi mesi hanno vissuto in campi profughi del Libano o in alloggi precari nella periferia di Beirut e che hanno visto un peggioramento delle loro condizioni di vita cause problemi politici ed economici del loro paese. L’iniziativa punta non solo a salvare la vita a chi cade preda dei trafficanti di uomini ma anche ad avviare un percorso di integrazione. Un modello di solidarietà che vedrà le famiglie dei rifugiati accolte in diverse regioni italiane e avviate ad un percorso di integrazione: per i minori attraverso l’immediata iscrizione a scuola, per gli adulti con l’apprendimento della lingua italiana e, una volta ottenuto lo status di rifugiato, l’inserimento nel mondo del lavoro.

I richiedenti asilo dalla Grecia sono invece persone (alcune in gravi condizioni di salute) provenienti da Iraq, Somalia e Congo. Con il loro arrivo si completa la quota fissata nel protocollo di intesa tra Sant’Egidio e il governo italiano, che ha consentito l’arrivo con i corridoi umanitari a 300 persone, a cui si aggiungono 70 persone portate in salvo a seguito dei viaggi di Papa Francesco a Lesbo.

Dopo lo sbarco dei rifugiati si terrà una conferenza a cui parteciperanno Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marta Bernardini, coordinatrice del programma migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche, Manuela Vinay, a nome della Tavola Valdese, insieme a rappresentanti dei ministeri dell’Interno e degli Esteri.