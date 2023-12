Fit-Cisl: la consegna solidale dei panettoni ai rider e driver della Capitale

Giovedì 21 dicembre dalle ore 16:00 alle 21:00 presso la Stazione Lavoro Fit-Cisl (via San Giovanni Laterano) si terrà l’iniziativa “Questa volta la consegna la facciamo noi: il panettone di rider e driver”.

Nello spazio aperto nel 2021 per offrire un rifugio a chi effettua consegne nella Capitale, il sindacato offrirà a driver e ciclofattorini un panettone di cui parte del ricavato sarà destinato alle donne vittime di violenza. Un’attività di solidarietà con cui il sindacato intende celebrare i legami sociali.

“In un mondo scandito dalla rapidità vogliamo ricordarci che stare insieme non è una perdita di tempo e ai lavoratori dell’algoritmo, che vivono nuove forme di solitudine e frammentazione, vogliamo offrire il regalo più semplice e insieme il più radicale dei regali: la compagnia, la possibilità di conoscere colleghi, di confrontarsi e stringere legami” – commenta Marino Masucci Fit-Cisl del Lazio – “Crediamo che sia questo il senso del sindacato, come ci ricorda la stessa etimologia della parola, ‘fare giustizia insieme’. Per una volta, appunto, siamo noi a voler fare una consegna”.