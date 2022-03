8 marzo, fiori in omaggio alle donne ospiti nelle Rsa

Un arcobaleno di gerbere alle donne ospitate nelle residenze sanitarie assistite. Torna la campagna promossa dall’Unione Induista Italiana, in collaborazione con FederFiori-Confcommercio, in occasione dell’8 marzo, tradizionale Festa della Donna.

8 marzo, fiori per le donne delle Rsa

“Facciamo fiorire la pace” - questo lo slogan scelto quest’anno per l’iniziativa, in un momento così delicato, dopo 2 anni di pandemia e di ulteriore solitudine, con un conflitto in atto alle porte dell’Europa, è importante per le due associazioni donare un sorriso e un momento di serenità alle donne ospitate dalle RSA, molte delle quali conoscono bene la tensione di una guerra.

“Facciamo fiorire la pace”

Saranno centinaia, tra fioristi e sindacati provinciali FederFiori-Confcommercio in tutta Italia, che tra lunedì e martedì consegneranno i vasi di gerbere nei colori dell'arcobaleno con un messaggio di auguri per la Festa della Donna. Nel rispetto delle normative anti Covid e delle signore ricoverate nelle RSA, i fiori verranno consegnati all’esterno delle strutture agli operatori preposti che poi li recapiteranno alle ospiti.

L’iniziativa di Unione Induista e Federfiori

“Siamo molto felici di poter donare, anche quest’anno, un raggio di colore alle ospiti delle RSA” - afferma Svamini Hamsananda Ghiri, vice presidente Unione Induista Italiana. “Ringraziamo Federfiori per questa collaborazione preziosa, uniti in un ideale di pace e di gratitudine. La gentilezza deve diventare forza di opposizione e di resilienza. Il fiore è simbolo di opposizione costante alla violenza”.

“Quest'anno più che mai - aggiunge Rosario Alfino, presidente di FederFiori - vogliamo lanciare un messaggio di solidarietà, con la speranza che si possa arrivare presto a far fiorire la pace. Ringraziamo l'Unione Induista Italiana per aver voluto portare questo messaggio di pace ed allegria insieme”.