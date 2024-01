Finito il restyling della Galleria Alberto Sordi. Nei prossimi mesi la riapertura

Nuova veste, nuovi esercizi commerciali. Dopo quasi un anno sono finiti i lavori di restyling della Galleria Alberto Sordi e prossimamente - anche se i tempi sono ignoti - sarà pronta a riaprire al pubblico.

Inaugurata la nuova Galleria Alberto Sordi

L'inaugurazione si è svolta nella serata di martedì 23 gennaio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del presidente della commissione cultura alla Camera Federico Mollicone, dell'ex sindaco e presidente Anica Francesco Rutelli, del presidente e del direttore generale di Enasarco Alfonsino Mei e Antonio Buonfiglio e del presidente del Gruppo Prelios Fabrizio Palenzona. Alla serata ha patecipato anche Christian De Sica.

I negozi scendono da 27 a 15

Il rilancio della Galleria, che si sviluppa su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, prevede una rimodulazione degli spazi commerciali, scesi da 27 a 15, e la conseguente rivisitazione degli impianti con le necessarie opere strutturali. Gli interventi hanno mirato a mettere in luce il valore storico e architettonico della struttura, rimuovendo le vetrate per consentire un maggiore dialogo tra ambiente esterno ed interno. Il progetto di restyling è stato promosso dal Fondo Megas, gestito da Prelios SGR, il cui unico quotista è la Fondazione Enasarco. Tra le nuove aperture commerciali ci sono Iginio Massari, Uniqlo, Mondadori Bookstore, Hamleys, Havaianas.

Gualtieri: "Segno tangibile di una città che torna a crescere"

Per Gualtieri "la riapertura della Galleria Alberto Sordi rappresenta un tassello fondamentale - le sue parole -, un altro segno tangibile di una città che torna a crescere e ad attrarre investimenti, diventando sempre più bella, moderna e accessibile". Secondo Urso "il nostro Paese sta dimostrando una straordinaria capacità di intercettare la ripresa del turismo internazionale e sono anche realtà come questa a fare la differenza. Il Governo, e in particolare il ministero che rappresento, in questi mesi è intervenuto in maniera organica non solo con interventi legislativi, ma anche con agevolazioni e incentivi per valorizzare le imprese e il Made in Italy, che rappresenta il nostro biglietto da visita riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo". Per Mollicone "la riqualificazione della Galleria Alberto Sordi è un atto d'amore", ha spiegato l'esponente di FdI, "esattamente come la riproduzione robotica e splendida di "Amore e psiche". "La Galleria Colonna è un perno vitale della socialità, delle attività commerciali, delle funzioni direzionali pregiate nel cuore di Roma - ha aggiunto Rutelli -. Lungo l'asse della Via Lata, via del Corso, accanto ai palazzi del potere, ha assistito a vicende storiche indelebili, come l'attentato a Mussolini o l'ingresso delle jeep degli Alleati. Il nome di Alberto Sordi arricchisce l'immaginazione popolare, come se Alberto, Sindaco per un giorno, fosse ancora con noi - ed in effetti lo è".