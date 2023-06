"Stop al fossile", finisce l'occupazione della facoltà di Geologia alla Sapienza

Iniziata il 25 maggio, si è conclusa la notte tra il 6 e il 7 giugno l'occupazione della facoltà di Geologia alla Sapienza da parte di un collettivo di studentesse e studenti ambientalisti. Il motivo della protesta era quello di denunciare "l'ambigua posizione dell'ateneo rispetto alle aziende fossili", hanno fatto sapere gli occupanti.

L'occupazione di Geologia alla Sapienza

La decisione di prendere possesso degli spazi della facoltà di Geologia, all'interno della Città Universitaria a San Lorenzo, muove i passi dal fatto che l'ateneo ha una stretta collaborazione con diverse aziende che per gli ambientalisti in protesta non stanno andando esattamente nella direzione della riconversione ecologica e della riduzione dell'impatto delle proprie attività sull'ecosistema: "Tra queste c'è Eni - scrivono in un comunicato - il cui piano strategico è in totale contrapposizione con le indicazioni imposte dalla comunità scientifica per evitare di superare la soglia limite di riscaldamento del pianeta".

End Fossil Roma contro Eni: "Sapienza prenda posizione"

La Sapienza, per il movimento End Fossil Roma, "prenda posizione in modo chiaro e pubblico contro l’operato di queste aziende - scrivono - schierandosi dalla parte giusta della storia. Durante l’occupazione è stato avviato un dialogo con docenti, studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici. Il gruppo occupante ha ricevuto solidarietà e sostegno da tutte le parti e l'appello ha raccolto 500 firme, più di 100 firmatari sono docenti. La protesta è confluita ieri pomeriggio (il 6 giugno, ndr) in un corteo, in cui sono state riempite le strade della città universitaria".

Il 13 giugno riunione del Senato accademico

Martedì 13 giugno il Senato accademico si riunirà e in quell'occasione l'organizzazione ambientalista si aspetta "che venga discussa la richiesta e condannate le politiche delle aziende fossili. Sarebbe gravissimo per l’Ateneo perdere quest’occasione di fare chiarezza. Con questa protesta è iniziato un percorso dentro l’università per continuare la mobilitazione. Non sono state ottenute le richieste, ma la protesta continuerà. Torneremo".