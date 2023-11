Terminati i lavori di manutenzione di piazza Indipendenza

Anche la normalità a Roma diventa oggetto di annunci, spesso dai toni trionfalistici. L’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha comunicato, in una nota, la fine dei lavori per il rifacimento di piazza Indipendenza. La zona è stata riasfaltata e sono stati sistemati tombini e caditoie. Opere di ordinaria manutenzione che nella Capitale non sono mai così scontate.

Piazza Indipendenza

I lavori, effettuati dal dipartimento Csimu e costati 90 mila euro, sono durati dieci giorni e si sono svolti di notte, dalle 21 alle 6 del mattino. Le lavorazioni hanno riguardato il rifacimento del manto stradale, la pulizia delle caditoie, la sistemazione dei tombini dissestati e la segnaletica orizzontale e verticale.

“Piazza Indipendenza – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini - necessitava da tempo di un intervento. Abbiamo migliorato le condizioni di decoro, rendendo più sicura la sede stradale che viene percorsa quotidianamente da molti utenti, trovandosi in un luogo strategico della città, nei pressi della Stazione Termini. Qui ha sede anche il Csm, nel bellissimo Palazzo dei Marescialli, e con questo lavoro abbiamo anche riposizionato la segnaletica verticale che oscurava il prospetto dell’edificio storico”.

Soddisfatto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Tutti i lavori sono stati eseguiti nelle ore notturne per non incidere sulla viabilità. Avanti con più decoro e sicurezza in città''. del resto, lì vicino c’è già il cantiere di piazza dei Cinquecento che non pochi problemi sta causando alla viabilità.