Finale di Coppa Italia: biglietti dell'autobus gratis per i tifosi di Juventus e Atalanta

Mercoledì 15 mggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta che hanno rispettivamente eliminato Lazio e Fiorentina.

L'ultimo atto della coppa nazionale nella Capitale è un appuntamento classico del calcio italiano ma per la prima nel nostro Paese l'evento calcistico sarà caratterizzato da un focus sulla sostenibilità in ogni suo aspetto, con conseguente sensibile riduzione del relativo impatto ambientale grazie al progetto Road To Zero.

Per incentivare l'uso della mobilità sostenibile fra le varie iniziative messe in atto nella Capitale c'è la possibilità di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico gratuitamente. Infatti i tifosi in possesso del biglietto per la partita potranno salire sugli autobus, tram e metro senza pagare il ticket. Inoltre si sta lavorando al prolungamento dell’orario di tutte le metropolitane (A, B, B1 e C) fino all’01:30 di notte, al potenziamento di tutte le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico, alle navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità e alla messa a disposizione un'ampia area di parcheggio riservata a coloro che arriveranno allo stadio Olimpico con i mezzi in sharing. I possessori del biglietto per la partita avranno inoltre diritto ad un codice sconto sul Frecciarossa per raggiungere Roma. Per i tifosi invece che arriveranno con mezzi privati sono stati individuate le seguenti aree di parcheggio:

I tifosi dell’Atalanta il parcheggio su pullman e minivan potranno parcheggiare nell’area di Macchia della Farnesina. Le auto nell’area di viale della XVII Olimpiade;

I tifosi della Juventus su pullman e minivan potranno parcheggiare nell’area di lungotevere della Vittoria/Oberdan. Le invece nell’area di piazzale Clodio.

Vietato invece parcheggiare, oltre che nelle solite zone vicino l'Olimpico anche in via della Macchia della Farnesina; viale Alberto Blanc; viale Tommaso Tittoni; piazzale e viale Giuseppe Volpi; viale della XVII Olimpiade, tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia; area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro; via Austria; via Belgio; via Svezia; via Norvegia; via Dorando Pietri; piazzale Clodio, su entrambi i lati del senso unico di marcia a circolazione rotatoria, compresi i parcheggi centrali e l’area di sosta racchiusa tra viale Falcone e Borsellino e via Casale Strozzi; largo Rosario Livatino; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan (ambo i lati); piazza Monte Grappa; lungotevere Flaminio, tratto davanti al Ponte della Musica; via dei Monti della Farnesina, viale Tor di Quinto, nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio; lungotevere Maresciallo Diaz, tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; lungotevere Federico Fellini; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan; piazza Monte Grappa; via dei Monti della Farnesina.

Eugenio Patanè assessore alla Mobilità di Roma Capitale ha dichiarato: "La finale di Coppa Italia Frecciarossa, oltre ad essere un evento e uno spettacolo unico per la nostra città da questa edizione rappresenta anche un grande sponsor per la mobilità sostenibile e la transizione ecologica. L’obiettivo dell’iniziativa ‘Road to Zero’, infatti, è quello di consentire a tutti gli spettatori della finalissima di raggiungere lo stadio in maniera sostenibile. Per questo motivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, tra cui: ticket giornaliero gratuito a tutti i tifosi che vorranno usufruirne, purché ovviamente siano già in possesso del biglietto per lo stadio; prolungamento dell’orario di tutte le metropolitane (A, B, B1 e C) fino all’1,30 di notte; potenziamento di tutte le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico e navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità. Infine, stiamo lavorando alla messa a disposizione un'ampia area di parcheggio riservata a coloro che arriveranno allo stadio Olimpico con i mezzi in sharing. Ringrazio Roma Servizi per la Mobilità, firmataria del protocollo, che sta partecipando ai tavoli di lavoro per conto di Roma Capitale per lo sviluppo del progetto".

L'area dello stadio sarà sempre servita dalle 19 linee di tram e bus da tutti i quadranti della città e