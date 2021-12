File e test introvabili, è corsa al tampone prima di Natale

È corsa ai tamponi last minute a Roma per passare feste di Natale in tranquillità. Le liste d'attesa sono già esaurite nelle farmacie delle Capitale e prenotare è quasi impossibile. Un picco di richieste che si registra da ormai una settimana con le strutture che si organizzano per assicurare il servizio anche con doppi turni, di mattina e di pomeriggio. Con la curva dei contagi che nel Lazio ha superato il tetto dei mille positivi al giorno, ormai quasi in maniera costante, e l'incognita della variante Omicron la richiesta di tamponi è aumentata.

A chi si sottopone a tampone una o due volte a settimana per andare al lavoro perché non vaccinato, negli ultimi giorni si sono sommate anche le persone vaccinate che, per tutelare sè stessi e anche parenti fragili o bambini, hanno deciso di alzare ancora di più le difese. Soprattutto per chi ha la famiglia in un'altra regione che quindi, prima di mettersi in viaggio, vuole evitare rischi. Un fenomeno che riguarda tutta Italia: "Tutti vogliono trascorre le feste insieme ma in sicurezza, ora più che mai", il pensiero che arriva da Federfarma.

Sono 14.000 le farmacie della rete che offrono la somministrazione di test antigenici, processando mediamente 500mila tamponi al giorno. Fino al 31 dicembre 2021, al netto di una ulteriore proroga, i tamponi antigenici rapidi presso le farmacie saranno disponibili ad un prezzo calmierato, ossia 8 euro per i minori, con età compresa tra 12 e 18 anni e 15 euro per gli adulti.

Il tampone antigenico rapido, come ricorda Salute Lazio, sarà invece gratuito per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti Covid-19 a causa di patologie certificate e per color che sono esentati dalla campagna vaccinale. Il punto, però, è trovare una farmacia o una clinica con uno spazio libero. Le farmacie stanno lavorando a ritmo serrato per affrontare il costante aumento della richiesta di tamponi antigenici.

"Lo facciamo con la consueta dedizione e professionalità – afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo – con l'impegno e la volontà che tutti i farmacisti hanno dimostrato fin dall’inizio della pandemia". "Questo servizio è un contributo decisivo, numeri alla mano, al tracciamento dei contagi e un supporto indispensabile alla ripresa delle attività sociali ed economiche del Paese", sottolinea il segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia.

Per assicurare ai cittadini il servizio di somministrazione dei tamponi antigenici nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, le farmacie hanno saputo organizzarsi: "Abbiamo adibito spazi dedicati interni o esterni, ampliato gli orari, assunto personale debitamente formato, alcuni colleghi eseguono i test negli orari in cui la farmacia, normalmente, sarebbe chiusa. I cittadini che intendono sottoporsi a tampone in farmacia sono sempre e comunque garantiti anche sotto il profilo igienico-sanitario. Stiamo facendo la nostra parte e continueremo a collaborare con le Istituzioni per contenere l’emergenza sanitaria" prosegue Tobia.



"Fin dall'inizio della pandemia le farmacie hanno dimostrato di saper rispondere in maniera immediata ed efficace alle nuove esigenze di salute della popolazione, adattandosi ad un contesto mutevole e in rapida evoluzione, affermandosi a pieno titolo come presidi di prossimità territoriali radicati sul territorio e integrati nel servizio sanitario nazionale. Le farmacie assicurano, attraverso il collegamento alla piattaforma informatica del sistema tessera sanitaria, il costante tracciamento dei casi di positività, garantendo la presa in carico dei cittadini da parte delle autorità sanitarie", conclude il presidente Cossolo.

