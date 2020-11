Il Covid non ferma lo shopping: anche di lunedì file per Primark, folla al Maximo

Code e lunghe file di clienti al centro commerciale Maximo dove anche lunedì mattina sono stati migliaia i romani che hanno voluto recarsi alla nuova galleria commerciale di via Laurentina 865. Particolare interesse, come accaduto lo scorso venerdì giorno dell’inaugurazione, per Primark, primo store aperto nella Capitale, sesto in Italia, che offre le ultima novità dedicate a moda donna, uomo e bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima e per la casa e beauty.

Lunghe file sì, ma niente assembramenti. Come accaduto già lo scorso venerdì infatti gli ingressi al nuovo Mall romano sono contingentati all’ingresso con un conta persone che regola gli accessi al Maximo in base alle uscite. Chiuso nel weekend come da Dpcm per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus, l’attesa e le code non sembrano però aver scoraggiato le migliaia di persone che alla riapertura dopo il fine settimana hanno voluto visitare la galleria commerciale ed i suoi 160 negozi.

Dopo l’inaugurazione rinviata diverse volte è ancora tanta la voglia di romani e non di visitare i tanti negozi che si trovano nei 65mila metri quadrati del centro commerciale. Oltre a Primark all’interno di Maximo è infatti possibile accedere ad esercizi commerciali per tutti i gusti e tutte le tasche. Il nuovo centro commerciale offre un mix di servizi e proposte commerciali. Oltre alla farmacia ed al poliambulatorio medico CGS Point, che offrirà prestazioni specialistiche con tecnologie e strumenti di indagine di ultima generazione e il centro veterinario Ca' Zampa, alla prima apertura nella capitale, che effettua anche servizi di toelettatura, educazione e addestramento.

Per quanto concerne la grande distribuzione Maximo ha deciso di puntare sui supermercati della catena Pam (4770 metri quadrati). Presenti anche Decathlon, Maison du Monde, che come Primark debutta nella Capitale. Ma anche Euronics, Piazza Italia, H&M, OVS, Pellizzari, La Feltrinelli.

Punto di forza di Maximo è la vasta offerta di ristorazione. Al primo piano trova posto in una ricca food court, attorniata da trattorie tradizionali, ristoranti con servizio al tavolo e fast food. Al secondo livello, invece trovano spazio 9 chioschi di street food, per un consumo più libero. Al debutto romano anche il ristorante The Meatball Family, PIE - Pizzeria Italiana Espressa e la birreria Doppio Malto, ad oggi presente solo nel centro città.

L’edificio di via Laurentina s’ispira al fianco di una balena, si presenta su più piani. Presente ampie gallerie che godono di illuminazione naturale e che sono concepite per ricordare un centro cittadino. “Il progetto - ha spiegato l’architetto Fabrizio Capolei - è concepito come uno snodo tra attività di diversa natura”. Con un interscambio tra interno ed esterno che, nelle intenzioni del progettista, sono una “garanzia di vitalità” per tutto l’arco della giornata.

All’esterno il centro commerciale presenta uno spazio, grande come piazza del Popolo, che sarà dedicato alla cantautrice romana Gabriella Ferri. Quel luogo, concepito come punto di incontro e di svago, è il fulcro di attività rivolte alla cura della persona e degli animali, con cliniche veterinarie e servizi sanitari. Ma è anche uno spazio adatto ad ospitare eventi e manifestazioni culturali.