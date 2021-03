Coronavirus, Figliuolo e Curcio vaccinati a Roma con AstraZeneca

Dopo la somministrazione sono rimasti in osservazione per i 15 minuti previsti

Si sono vaccinati al drive through della Difesa alla Cecchignola, a Roma, il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. A entrambi, che hanno atteso in fila assieme ad altri cittadini e militari seguendo i regolari protocolli per la somministrazione, è stata inoculata la dose di Astrazeneca in una delle tende allestite nella struttura. Dopo la somministrazione attenderanno il cosiddetto Time out o tempo di osservazione di 15 minuti secondo il protocollo.