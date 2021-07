As Roma: Zaniolo diventa papà: è nato Tommaso, figlio dell'ex compagna Sara Scaperrotta

Nicolò Zaniolo è diventato papà. L'ex compagna Sara Scaperrotta ha infatti dato alla luce Tommaso: per questo il calciatore ha avuto dalla Roma l'autorizzazione a saltare l'allenamento del mattino per andare a salutare il figlio. Proprio nei giorni scorsi Sara Scaperrotta aveva scritto sui social che "Tommaso è frutto dell'amore di due persone" e che il piccolo "è stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura".

Al contrario il giocatore della Roma aveva invece parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport della loro relazione, ormai finita: "La storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d'accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto. Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità."

Venerdì 23 luglio 2021 il fiocco azzurro, con la nascita del piccolo Tommaso.