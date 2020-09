Riprendono le manifestazioni alla Fiera di Roma con ‘Comunikart’

Tre le manifestazioni fissate in calendario per il mese di settembre alla Fiera di Roma. Di queste l’unica in presenza è ‘Comunikart’, il salone della comunicazione visiva e del marketing che apre le porte al pubblico il prossimo 18 settembre fino al 20 presso il padiglione 9 e che connette l’intera filiera della comunicazione.

Gli altri due eventi di settembre, direttamente organizzati da Fiera Roma, sono virtuali. Dal 24 al 26 settembre Fiera Roma lancia 'Evoo Trends', un inedito appuntamento dedicato all'intera filiera olivicolo-olearia, sulla innovativa piattaforma digitale Lemonn. Anteprima dell'Expoforum Evoo Expo Roma, che si terrà nel 2022, è una tre giorni online, pensata per coinvolgere tutti i protagonisti della filiera: frantoiani, olivicoltori, confezionatori, studenti universitari e degli istituti superiori, ma anche grande pubblico e consumatori.

Il 25 e il 26 settembre, è la volta anche di 'Welfair', un evento organizzato da Fiera Roma, che ha come parole d'ordine salute, nutrizione, ricerca, innovazione e affronterà tematiche come immunità e telemedicina, due focus sui quali si articoleranno conferenze, roundtable e webinar, ai quali parteciperanno illustri personaggi del mondo scientifico e della ricerca nazionale e internazionale, operatori dell'imprenditoria, della comunicazione e dell'editoria specializzata, esponenti del mondo dello sport e della cultura del benessere. Grande spazio avra', con il coinvolgimento delle Universita' di Harvard e Yale, anche il tema della Dieta Mediterranea, con approfondimenti sulla biologia positiva e sulla nutrizione come punti di partenza per una vita lunga e sana e prime roccaforti della salute in occasione di pandemie come quella che stiamo vivendo.

'Evoo Trends' e 'Welfair' saranno eventi completamente virtuali. La piattaforma prescelta, Lemonn, permetterà di valorizzare i contenuti, facendo vivere a ogni visitatore un'esperienza completa: dalla fase di accredito all'inaugurazione, fino alla partecipazione a seminari e webinar in gruppi piu' piccoli. “Si tratta di 'anteprime', edizioni zero – ha spiegato - Pietro Piccinetti, amministratore unico di Fiera Roma- sono appuntamenti che in questo annus horribilis per le fiere mondiali vogliono innanzitutto rappresentare un messaggio di speranza per il futuro del settore. Il nostro mondo ha subito a causa del virus una crisi durissima, ma, come sottolineato dal Governo e da tutte le forze politiche italiane, dobbiamo essere propositivi e forti perché oggi più che mai il Paese per ripartire ha bisogno del nostro contributo e il settore fieristico, eccellenza mondiale del nostro Paese, non puo' permettersi di perdere posizioni a livello internazionale”.