Fiano Romano, tutto pronto per l'inaugurazione del “Polo inclusivo Sociale"

Sabato 17 luglio a Fiano Romano alle ore 9 sarà inaugurato il “Polo inclusivo Sociale”, presso i locali dell’ex CILO, in via dell’Agricoltura 2.

Il Polo

Il Polo rientra nei progetti a favore di minori diversamente abili previsti dall’accordo di collaborazione siglato lo scorso febbraio dal Comune e l’Associazione “La Chiave di Volta”. Il Comune ha concesso l’utilizzo in comodato gratuito dei locali dell’ex CILO in Via dell’Agricoltura, ritenendoli spazi idonei allo svolgimento delle attività previste.

Il polo, sarà gestito dall’associazione e offrirà sostegno psicologico, assistenza burocratica, laboratori e progetti per l’inclusione dei ragazzi con disabilità L’iniziativa avrà carattere sperimentale con durata di due anni.

Il Sindaco Ottorino Ferilli ha sottolineato quanto sia importante La valorizzazione delle diversità e l'inclusione sociale, per la crescita e di sviluppo per la comunità.

Il programma della giornata

Di seguito il programma della gioranta:

09:00 Benedizione della struttura e taglio del nastro,

09:30 Pillole sul tema dell’autismo a cura della dott.ssa Pina Li Petri,

10:00 Pillole sul tema dell’autismo a cura della dott.ssa Francesca Tiberti,

10:30 Intervento della dott.ssa Silvia Setzu,

11:30 Saluti e ringraziamenti.