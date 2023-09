Una fiaccolata per Rossella: l’omaggio dei colleghi davanti all'ospedale in cui lavorava

Un modo per riunirsi nel dolore, per manifestare senso di appartenenza e vicinanza alla famiglia. Ma soprattutto per ricordarla e renderele omaggio. Giovedì 7 settembre la Asl Roma 1 ha organizzato una fiaccolata per Rossella Nappini, infermiera 52enne del San Filippo Neri uccisa nell’androne del palazzo in cui viveva lo scorso 4 settembre. L'appuntamento è alle 19 di fronte al nosocomio di via Giovanni Martinotti: “Sarà un momento per ricordarla insieme, stringerci in un abbraccio e riflettere su quanto successo”, scrivo dall’azienda ospedaliera.

“Siamo una grande famiglia”

Ancora increduli e sotto choc per quanto accaduto ad una loro collega, saranno in molti a voler condividere un ricordo, raccontare la donna che era, infaticabile lavoratrice e amica su cui ognuno poteva contare. L’obbiettivo è anche quello di dare vicinanza alla sorella, anche lei impiegata nello stesso ospedale. “La fiaccolata rappresenta per noi un doveroso momento di coralità - dice commissario straordinario Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle -. Il senso di appartenenza è sempre stato molto forte, ma un momento come questo ci spinge ancor di più a stringerci come una famiglia e a supportarci nel cordoglio. È per noi anche un momento di riflessione su tutte le vittime della violenza che tocca in special modo lavoratori da sempre impegnati nella cura della persona, come sono tutti gli operatori della sanità pubblica”.

Il femminicidio

Sono circa le 17 quando Rossella esce di casa per andare a fare la spesa, ma poco dopo ha incontrato il suo killer. A trovarla in una pozza di sangue due studenti che hanno subito lanciato l’allarme, con l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Nella notte, dopo ore di indagini, è stato fermato il presunto assassino: Adil Harrati, cittadino marocchino di 45 anni, con l’accisa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Harrati e Nappini si erano conosciuti la primavera scorsa, ed era nata appunto una relazione che stava però, da quanto si apprende, causando alla donna molti problemi, tanto che familiari e conoscenti hanno confermato che lei era preoccupata.

Chi era Rossella Nappini

Madre di due figli, Rossella viveva solo da qualche mese in via Giuseppe Allievo, dov’è stata uccisa, per stare vicino alla madre di 80 anni. A poca distanza dal suo posto di lavoro, nel quale negli anni riuscì a farsi apprezzare e conoscere da tutti, anche grazie alla sua battaglia in difesa dell'ospedale e ai suoi posti di lavoro. Da tutti descritta come la classica donna per bene, tutta casa e lavoro, durante la pandemia del Covid si era impegnata in prima linea per sensibilizzare le persone a non sottovalutare i pericoli della malattia. Fino alla raccolta fondi che lanciò quattro anni fa per la "Casa delle donne per non subire violenza" di Bologna in occasione del suo compleanno.