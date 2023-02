Una fiaccolata per la pace a Roma: duemila persone per dire stop alla guerra

Da largo Corrado Ricci fino in piazza del Campidoglio. Sono state migliaia le persone che nel pomeriggio di sabato hanno risposto all’invito della Comunità di Sant’Egidio e sfilato per le strade del Centro con in mano una torcia per dire “Un anno di guerra di troppo”. All’appuntamento il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il leader del M5S Giuseppe Conte. Con loro i sindacalisti della Cgil, il Segretario generale Maurizio Landini e Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio. “Cerchiamo in ogni modo di perseguire la via difficile ma necessaria della pace” ha detto il primo cittadino a margine della fiaccolata.

Un manifesto arcobaleno e la scritta ‘Europe for Peace’ ha aperto il corteo nel pomeriggio di sabato. Uomini e donne si sono stretti intorno a un unico grido ‘Basta con la guerra’, a un anno esatto dallo scoppio del conflitto tra la Russia e l’Ucraina che sta facendo registrare numeri altissimi di vittime soprattutto tra i civili. Nei giorni scorsi era stata la volta di Magnitudo Italia e Fermare la guerra di scendere in strada con un sit in davanti al Pantheon per chiedere lo stop al conflitto.

“In migliaia abbiamo sfilato nelle strade di Roma, stringendo tra le mani una fiaccola accesa di speranza e desiderio di pace. Che giunga forte l’auspicio di una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina. Ad un anno dall’inizio di questa guerra non possiamo indugiare oltre e lasciare che a parlare siano solo le armi. Dobbiamo costruire un concreto percorso negoziale: dobbiamo farlo tutti, offrendo ciascuno il proprio contributo. Nessuno escluso” ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. “Roma, città di pace, sostiene il popolo ucraino senza se e senza ma. Non rassegniamoci alla logica perversa della guerra. Cerchiamo in ogni modo di perseguire la via difficile ma necessaria della pace” è stato il commento del sindaco Gualtieri.