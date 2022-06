I parchi non sono musei, sbagliato impedire ai giovani di festeggiarci l'ultimo giorno di scuola

L’8 giugno finiscono le scuole. Una data che molti studenti aspettano scandendo, sul proprio diario, i giorni che mancano all’inizio delle agognate vacanze estive. Agognate, ma non bagnate. Niente gavettoni nelle ville storiche della capitale. I polmoni verdi vanno anzi presidiati dalle forze dell’ordine. E’ questo che chiedono, per Villa Pamphilj, Villa Ada, Villa Borghese e Villa Torlonia, le associazioni che hanno scritto al prefetto e all’amministrazione cittadina.

Il timore, che vale anche per “altri piccoli e grandi parchi della Capitale”, è che vengano “presi d’assalto dagli adolescenti che festeggiano la fine delle lezioni” si legge nella lettera inviata al Campidoglio ed a Palazzo Valentini. Questi spazi verdi diventano “loro malgrado scenografie di bagni nelle fontane e nei laghetti”; vi vengono abbandonati rifiuti, come “bombolette di schiuma, plastiche, palloncini colorati e cartoni di uova”. Addirittura, questi giovani in preda ad un’ebbra euforia, finirebbero anche per macchiarsi di “molestie agli animali selvatici”.

Per tutte queste ragioni, e per le “offese al patrimonio botanico” ed ai vandalismi contro gli arredi, “ogni fine anno scolastico è tradizionalmente per le ville storiche una giornata nera”. Un epilogo che questa volta si vorrebbe evitare, puntando su un “congruo numero di operatori”, vale a dire gli agenti, la cui presenza servirebbe a scoraggiare “azioni dannose”. Dunque facciano attenzione i giovani, a festeggiare con garbo e nel rispetto della fauna selvatica, che potrebbe essere turbata da gavettoni e schiamazzi. O dal lancio di uova – ma saranno pure marce? – che il riferimento ai loro contenitori di cartone, citati nella lettera al Prefetto, lascerebbe presumere.

Quindi questi giovani come dovrebbero festeggiare? Manca un decalogo delle azioni giudicate rispettose delle ville storiche, nella lettera definite “monumenti naturali”. Un’espressione che male si addice ai polmoni verdi in questione, visto che i monumenti naturali esistono, vengono istituiti dalla regione Lazio e non vi rientra nessuna della ville che si vorrebbe far presidiare. Quella definizione lascia invece pensare che questi spazi pubblici siano concepiti, da chi ha chiesto la lettera, come “musei a cielo aperto”. Ma non sono neppure questo. Anche se c’è chi, evidentemente, vorrebbe trattarli come tali. Cosa sono allora?

Durante il lockdown prima e nei lunghi mesi segnati dalle restrizioni del coronavirus, abbiamo imparato a riconoscere l’importanza che, sul piano sociale, rivestono le aree verdi. Ci siamo rammaricati del fatto che la pandemia stesse acuendo l’isolamento di cui la giovane generazione è vittima. Ragazze e ragazzi che trascorrono troppo tempo da soli, che socializzano quasi esclusivamente sulla rete e che si divertono soltanto davanti alla PlayStation. Ma è già tutto da resettare. Perché c’è chi molesta gli animali selvatici e getta i cartoni delle uova... Ma sarà davvero così? Fermo restando il rispetto che si deve alle aree verdi, ci vorrebbe maggiore rispetto anche per i giovani, ed un po’ più di tolleranza anche per i relativi eccessi, se non tracimano in gesti sconsiderati o illegali. Cosa che un gavettone, ad esempio, non sarà mai. Con buona pace dei coniglietti, delle volpi e dei merli che, viene da pensare, sono più tolleranti di quanti si ergono a loro difesa.