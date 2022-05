Festa della Roma al Circo Massimo, le strade chiuse e i bus deviati

La Roma e i suoi giocatori oggi, 26 maggio, festeggeranno con i tifosi la vittoria della Conference League con due pullman scoperti. Previste, dalle 16,30-17 circa, chiusure al traffico in zona Circo Massimo. Possibili inoltre ulteriori chiusure nell'area del Colosseo.

Cambiamenti, e ulteriori limitazioni alla circolazione, saranno comunicati in tempo reale sulla piattaforma editoriale di Roma Servizi per la Mobilità. Saranno in atto deviazioni o limitazioni delle linee bus 75-81-160-118-628-L70-3BUS.

La Questura di Roma ha già disposto la rimozione di tutti i veicoli in sosta lungo i piani perimetrali del Circo Massimo: Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole, Via dei Cerchi da Via di San Teodoro a Piazza di Porta Capena, Via della Greca e Piazzale Ugo La Malfa.

Questo potrebbe comportare l’eventuale deviazione del traffico pubblico e privato sulla quale saranno forniti successivi e puntuali aggiornamenti. Sempre la Questura ha richiesto che sia posta particolare attenzione nel rimuovere anche monopattini e biciclette presenti lungo le strade e i marciapiedi.

Il percorso dei pullman scoperti

Alle ore 16.50 i giocatori e lo staff si trasferiranno, a bordo di due bus scoperti, da Via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo Via Cristoforo Colombo, Via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena;

Al Circo Massimo i bus effettueranno il giro dell'arena, per poi raggiungere il Colosseo percorrendo Via di San Gregorio e Via Celio Vibenna. Al termine dell'evento rientreranno in Via dell'Arcadia percorrendo Via Claudia, Via della Navicella, Via Druso, Vai delle Terme di Caracalla e Via Cristoforo Colombo.

