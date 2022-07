Festa giallorossa per i 95 anni dell'As Roma: cori e fumogeni in via Uffici del Vicario

"Il 22 Luglio 1927 è nata non una squadra ma un sogno. Questo siamo oggi, eravamo ieri, rimarremo sempre. Ogni 22 di luglio una lacrima scende sul mio volto e alimenta una passione. Quella data è la nostra storia. Il primo passo. Sono grato al pioniere Foschi, perché con la firma del 22 luglio ha reso possibile una meraviglia sportiva senza eguali". Così Dino Viola, compianto presidente del secondo scudetto dell'As Roma, si esprimeva sulla data di fondazione della squadra giallorossa. Da allora sono passati 95 anni ed i tifosi giallorossi, come da consuetudine, si sono recati in via degli Uffici del Vicario dove - nel palazzo adiacente alla camera dei deputati - Italo Foschi firmò il primo ordine del giorno della storia della nuova società della Capitale. Una società nata dalla fusione di tre club - Alba Audace, Roma e Fortitudo Roma - che avrebbe portato alla fondazione della AS Roma.

Un appuntamento a cui. anche in questa estate 2022, i tifosi dell'As Roma non hanno voluto mancare. Popolo giallorosso in festa, anche in virtù della recente vittoria europea in Conference League e dell'acquisto di Paulo Dybala, che ha acceso i sogni dei sostenitori romanisti che non hanno lesinato cori a favore di Jose Mourinho, lo Special One che ha riportato un trofeo nella bacheca della società dei Friedkin dopo 14 anni.

Ad invitare la tifoseria in centro storico a Roma il gruppo Roma della Curva Sud: "22 luglio: non una semplice data, bensì l'inizio di un Sogno. E come ogni anno, per festeggiare questo Sogno, la Curva Sud si ritroverà al Pantheon per poi recarsi a Via Uffici del Vicario 35, dove tutto ebbe inizio! Per brindare e per cantare Tanti Auguri Roma Nostra!".

Proprio in piazza della Rotonda è quindi iniziata la festa dei romanisti, con cori, fumogeni, bandiere, stendardi, due aste e cori. Da qui i sostenitori giallorossi sono quindi arrivati in via Uffici del Vicario dove la festa è poi scoppiata a partire dalla mezzanotte del 22 luglio, data di fondazione dell'As Roma.