Sulla Roma Nord si soffoca: treni senza aria e con i finestrini rotti

È difficile solo immaginare cosa voglia dire viaggiare su un treno senza aria condizionata. C'è invece chi questa esperienza la vive ogni giorno. Parliamo dei pendolari della ferrovia Roma Nord, quella che collega piazzale Flaminio con Montebello e poi con Viterbo. Con il caldo da bollino rosso che sta soffocando la Capitale, viaggiare sui convogli di una delle peggiori ferrovie d’Italia sta diventando letteralmente impossibile.

Treni senza aria condizionata

“La situazione è drammatica” secondo Fabrizio Bonanni, presidente del Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord. Lui, che usa quasi ogni giorno la linea, ha sperimentato in prima persona cosa voglia dire viaggiare in simili condizioni. “Quasi tutti i treni sono senza aria condizionata – spiega – sulla Roma Nord dovrebbero esserci, teoricamente, 20 treni. Dieci hanno l’aria condizionata e sono gli Alstom, ovvero quelli più nuovi anche se sono stati tutti vandalizzati. Tre di questi sono in manutenzione e aspettiamo rientrino per avere un minimo di sollievo".

Il vero problema è il resto dei mezzi, “che non hanno l’aria condizionata”. Non solo, come segnalato anche da altri utenti, “i finestrini sono rotti o difettosi, non si riesce ad aprirli per intero. I vagoni diventano vere e proprie camere a gas”.

@astralmobilita @BusCotral @GheraFabrizio @RegioneLazio @repubblica @romatoday Questa in foto è l'apertura massima di molti finestrini dei treni senza aria condizionata(quasi tutti!) della RomaNord. Dei veri e propri forni crematori in questo giorni. Che volemo fa? pic.twitter.com/tBqt1ZPmuI — Pendolari Roma Nord (@PendolariRMNord) July 15, 2024

Ritardi e cancellazioni

Che i treni facciano ritardo o vengano cancellati non è una novità per la Roma Nord. Questo problema, però, sta diventando ancora più pressante con l’avvio dell’orario estivo. “Ci sono 50 corse in meno sulla tratta urbana e 4 in meno in quella extraurbana. In realtà, anche le poche corse programmate non vengono rispettate”. Nella tratta extraurbana, soprattutto, “saltano sempre le stesse corse. Stimiamo un 20% di soppressioni al giorno. In pratica, i treni arrivano una volta si e una no, con attese tra un convoglio e l’altro che raggiungono anche i 30’". Ricordiamo che la Roma Nord dovrebbe essere una metro di superficie e, invece, ha tempi superiori rispetto ai treni regionali.

Raccolta firme

A febbraio 2024, il Comitato aveva consegnato all’assessore regionale ai trasporti, Fabrizio Ghera, un plico con diverse proposte per migliorare il servizio, accompagnate da oltre 5.000 firme raccolte dai volontari. “Settimana prossima incontreremo proprio l’assessore insieme a Cotral e all’Astral per capire a che punto sono gli interventi che abbiamo richiesto” spiega ancora Bonanni. Dei miglioramenti devono arrivare quanto prima: “A piazzale Flaminio ogni sera si rischia la sommossa. La gente esce da lavoro e vorrebbe semplicemente tornare a casa, scappando dal caldo. Invece si trova a dover viaggiare su carri bestiame e senza aria condizionata. Non può andare avanti così”.